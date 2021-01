Akutt fare for sultkatastrofe i Tigray

Krigen i Tigray-regionen nord i Etiopia har ført til at befolkningen står i akutt fare for å sulte i hjel, advarer hjelpearbeidere og myndighetene i området.

De første hjelpearbeiderne har nå ankommet den krigsherjede regionen etter at de gjentatte ganger har bedt Etiopias regjering om å slippe inn.

De beskriver hvordan avmagrede barn dør av diaré etter å ha drukket vann fra elvene.

Nyhetsbyrået AP har fått tak i et referat fra et krisemøte 1. januar. Der står det at «hundretusener av mennesker kan komme til å sulte i hjel», og at noen allerede har gjort det.

Under regjeringsoffensiven på slutten av fjoråret ble butikker plyndret eller tømt for varer, og avlinger ble svidd av. Offensiven var rettet mot de regionale lederne.

