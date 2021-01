Ny TikTok-trend tar av på internett. Nordmanns video blant de mest populære

200 år gamle arbeidssanger har blitt en «hit» på sosiale medier. Kristian Hæhre kastet seg på trenden med stor suksess.

Du har kanskje ikke vært spesielt kjent med musikksjangeren sjanti i utgangspunktet, men sannsynligheten er stor for at den vil være med å prege ditt 2021. Sjantien - på engelsk sea shanties/chanties - har nemlig tatt helt av på TikTok - og det til tross for at sangene er omkring 200 år gamle.

Se video øverst i saken.

Sjantier er nemlig, ifølge SNL, arbeidssanger for sjøfolk i seilskutetiden. De ble laget med en enkel melodi og rytme, og hadde særlig to funksjoner: De styrket samhold, og de var laget for å hjelpe dem med å holde samme rytme og kraft mens de rodde, løftet, halte eller dro.

Les også: Dynetrikset er sett av 3,4 millioner: - Genialt (+)

Nå har altså sangformen blitt en stor trend i sosiale medier, og det er spesielt sangen «Wellerman» som har blitt en slager etter at en skotte la ut en video på TikTok der han synger sangen.

Den fengende sjantien har gjort at flere legger ut videoer av at de synger sangen eller framviser hvor hektet de blir på den.

Se eksempler i videoen over.

Nordmann med populær video

En av dem som har hevet seg på trenden er Kristian von Streng Hæhre. Nordmannen jobber med å produsere innhold for TV 2 Sporten, og nylig la han ut en video som fikk sosiale medier til å koke.

Videoen viser fire britiske menn som synger «Wellerman». Det er i utgangspunktet et bilde, men Hæhre har manipulert det slik at det ser ut som mennene synger.

Videoen har blitt en av de aller mest populære blant sjanti-fans, og går nå verden rundt. Hovedpersonen selv utdyper mer om den humoristiske videoen.

- De gutta du ser i videoen har vært en meme et par år. Det er fire karer fra Birmingham som er glad i å løfte vekter, som skulle ut på byen. Dessverre for dem ble bildet satt i sammenheng med litt kjipe ting, og de ble fort en veldig populær meme på sosiale medier. Da jeg la ut videoen på Twitter med gutta som synger sjanti, tok det helt av. Jeg ble kontaktet av LADbible som spurte om de kunne legge ut videoen på Instagram, sier Hæhre til Nettavisen.

Mange tror det er ekte

Og LADbible er ingen «hvem som helst». Det er et britisk medieselskap som spesialiserer seg på virale videoer på sosiale medier. De har flere millioner følgere på Instagram, Facebook og Twitter.

Hæhre sin video har allerede over 3,3 millioner visninger på LADbible sin Instagram-konto, og på hans egen Twitter-konto har videoen fått over 5000 kommentarer, 176.000 «likes» og har over 6 millioner avspillinger.

Les også: Skapte sjokkbølger da Kate avslørte favoritt-emojis ved en glipp: Dette sier emojiene egentlig om deg

- Jeg har jobbet med dette i fem år, så jeg ønsket at det skulle se veldig proft ut. Det er er ekstremt mange i kommentarfeltet som ikke ser at dette er «fake». Jeg vil si så mye som 50 prosent av de som kommenterer, tror at dette er ekte. Men det er det altså ikke, forteller Hæhre.

Han forteller videre at tilbakemeldingene stort sett er veldig positive, og at han til og med har fått en «like» fra sjefen i TV 2 Sporten.

Videoen til Hæhre har også blitt remikset:

Startet av postmann

En rekke internasjonale medier har omtalt sjanti-fenomenet den siste tiden, og CNN kaller det «2021s soundtrack»

Trenden skal ha startet hos Nathan Evans, en skotsk postmann og musiker, som i slutten av desember la ut en video av seg som sang sjantien «Wellerman».

Videoen har nå over seks millioner visninger, og det tok ikke lang tid før flere hang seg på. Nå har det tilsynelatende tatt helt av, og sjantiene, som nå kommer både i form av remikser og mer klassiske versjoner, har spredd seg til flere sosiale plattformer.

Nevnte «Wellerman», som skal stamme fra New Zealand, ser ut til å være en av de absolutt mest populære sangene.

- Parallell med korona-tilværelsen

Kanskje er det imidlertid ikke så rart at det er akkurat nå sjantien blir så populær igjen. Målet med sangene var altså å forene krefter og holde på et godt samarbeid på sjøen, og kanskje er det litt samme funksjon de får i dag.

- Jeg tror det er fordi alle føler seg alene og fanget hjemme under denne pandemien, og det gir alle en følelse av samhold og vennskap, sier Evans til CNN.

Dessuten er sangene enkle å lære, og krever ikke enormt med musikalske egenskaper.

- Og sjantier er bra fordi de bringer mange folk sammen og alle kan være med. Du trenger ikke engang kunne synge for å være med på en sjanti.

Hæhre tror også at sjantien har tatt helt av, fordi hele verden savner å få tilbake sine normale liv.

- Jeg leste at en psykolog sa at grunnen til at sjantien har tatt helt av, er at det sjangeren handler om å være i et lukket rom på et skip langt unna et normalt liv. da synger man og gleder seg til å komme på land, hvor fest og moro venter. Man kan dra en parallell her til korona-tilværelsen som preger oss alle, sier han.

Duetter

Tiktok har nemlig en duett-funksjon, som gjør at du kan sitte hjemme og synge inn i ditt eget kamera, for så å sette det sammen med andres sjanti-videoer:

Sjangeren er dessuten ikke helt ukjent, for sjantien har dukket opp i populærkulturen med jevne mellomrom, som i «Pirates of the Carrabean»-filmene. Til tross for at de aller fleste sjantier vi kjenner til i dag ble skrevet på 1800-tallet, påpeker James Revell Carr, som er professor i etnomusikologi ved Universitetet i Kentucky, og dessuten skrevet bok om musikk på skip, er de aller fleste sjantier vi kjenner til i dag, at de alltid har hatt en viss følgerskare.

Les også: Annette (19) selger lettkledde bilder på nett: – Jeg liker å få oppmerksomhet (+)

- Mannskapene som sang disse sangene var isolerte i en liten gruppe mennesker. Det var slik de underholdt seg selv og det var en måte å snakke om det de gikk gjennom og vanskelighetene de møtte, sier Carr.

- Så jeg føler at i denne karantenetiden og angst for verden, så har sjantier litt av samme funksjonen.

Les mer Ingen så på videoene hans - så spilte han inn med katten: – Det beste jeg har sett

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?