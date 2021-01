To personer funnet omkommet etter hyttebrannen i Andøy

To personer er funnet omkommet i ruinene etter hyttebrannen i Andøy lørdag. Personene er ikke identifisert.

– Kriminalteknikere fra Nordland politidistrikt og Kripos startet i går ettermiddag opp arbeidet med å gå gjennom branntomten. De holdt på fram til kokken 2 natt til søndag. I løpet av disse timene ble det gjort funn av to personer som begge var omkommet, sier leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

– De to personene er ikke identifisert, men vil bli sendt til Universitetssykehuset i Tromsø for obduksjon og identifisering, sier han.

Letearbeidet startet opp igjen klokken 11.30 søndag.

