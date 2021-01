Sebastian Foss Solevåg sikret karrierens første verdenscupseier

Bragden fikk barndomsvenninnen Nina Haver-Løseth til å gråte under NRKs Vinterstudio-sending.

Sebastian Foss Solevåg kjørte ned til seier under søndagens slalåmrenn i østerrikske Flachau. 29-åringen ledet klart etter første omgang og holdt hodet kaldt i andre.

I NRK-studio satt Nina Haver-Løseth, mens barndomsvennen kjørte inn til seier. Hun tok til tårene allerede før Solevåg hadde passert målstreken i andre omgang.

- Det var helt fantastisk. Jeg vet ikke hva jeg skal si en gang. Han klarte å gi gass, endelig. Han har kjørt så stabilt i år. Det er helt fantastisk. Han leverer så til de grader. Jeg har sittet her og tutet og hulket, jeg blir jo veldig glad på hans vegne, at det endelig lykkes. Vi har vokst opp sammen, jeg har kjent ham siden han var nyfødt, sa hun i NRKs Vintersutdio.

Hun var ikke den eneste som lot seg imponere av bragden.

- Her leverer han og her leverer han så enormt. Han er akkurat like overlegen i den andre omgangen, som han er i den første, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

- Her renner det både fra snøen og fra øynene til Solevåg. Disse bildene lever inn i evigheten. Dette er et minne han kan ta med seg og glede seg over resten av livet. Den første seieren er helt spesiell, sa Ween da Solevåg tok steget opp på podiet.

- Utklassing

Nordmannen var solide 76 hundredeler foran østerrikeren Marco Schwarz som ble nummer to, mens franske Alexis Pinterault ble nummer tre, 95 hundredeler bak.

- Det må kalles utklassing det vi fikk se av Sebastian Solevåg i dag. Maken til gass han ga i denne andreomgangen,. Han har virket fokusert i hele dag. Det er fortjent, sa TV 2-ekspert Christopher Frankum om prestasjonen.

Dermed skulle det endelig lykkes for Solevåg. Han har flere ganger denne sesongen kjempet helt i toppen etter førsteomgang, men ikke helt fått det til i finaleomgangen.

- Gåsehud på hele kroppen for min del. Når du har kjempet så hard for denne seieren hele karrieren, så er det lett å unne ham den. Vi vet hvor hardt han har jobbet, en seriøs utøver, og måten han gjør det på i dag er bare helt magisk. Det er utklassing og bestetid i begge omganger, det sier alt, sier Kjetil André Aamodt i TV 2s studio.

Rett før jul i fjor kjørte Solevåg inn til en andreplass i Madonna di Campiglio og han har også to pallplasseringer fra tidligere år, men søndagens seier var hans første i verdenscupen. Han har også en bronse fra lagkonkurransenn i OL i 2018.

Spjelkavik-løperen debuterte i verdenscupen som 22-åring i november 2013 og fikk sin første pallplassering - en tredjeplass - under et renn i Zagreb i januar 2015.

Solid ledelse

Solevåg hadde altså solide 0,27 sekund ned til Fabio Gstrein etter første omgang, mens Henrik Kristoffersen også var på skuddhold med sin sjetteplass.

– Nå følte jeg at jeg klarte å pushe hele veien, litt det jeg manglet i går. Da vet jeg at det skal mye til å ta meg, sa Solevåg til TV 2 etter førsteomgangen.

29-åringen leverte trygt og stabilt og ledet med tiden 53,50 sekunder.

Lagkamerat Kristoffersen byttet ut utstyret etter en skuffende 18.-plass i lørdagens renn og var hakket piggere ned løypa i Flachau søndag.

– Når du har tatt 18 verdenscupseirer i slalåm, så bør du ha forventninger om å kjempe i toppen uansett, sa han før utøverne satte ned bakken.

Kristoffersen ble til slutt nummer sju, hele 1,36 sekunder bak vinneren.

Timon Haugan hadde ikke helt dagen og ble til slutt nummer 24.

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?