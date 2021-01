Salget falt med 80 prosent hos Norges eneste oblatbakeri

Færre deltar på nattverd i norske kirker på grunn av koronapandemien. Det har gått hardt utover omsetningen til Diakonissehusets oblatbakeri.

Særlig siden 1. november har folk sjeldnere gått til nattverd. Det har gitt oblatbakeriet, som er Norges eneste, en omsetningsnedgang på 80 prosent i 2020.

– Nå har vi nedbemannet. Vi har måttet finne andre oppgaver til noen av dem som jobber på oblatbakeriet fordi behovet er så mye mindre, sier avdelingsleder Elisabeth Fougner Rø på Diakonissehuset Lovisenberg til Dagen.

De har fått flere forespørsler fra personer som ønsker å kjøpe oblater til privat bruk.

– Jeg svarer at vi ikke selger oblater til privatpersoner. Nattverden er et sakrament i kirken, så vi selger oblater direkte til menighetene. Jeg har sagt til mange som vil feire nattverd, at de kan ta kontakt med sin lokale prest eller menighet og høre om de kan få oblater derfra, sier Rø.

