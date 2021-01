Tandrevold i tetstriden tre dager etter hjerteflimmer-kollapsen

Mens de norske seiersgrossistene meldte seg av med dårlig skyting på fellesstarten i Oberhof, viste Ingrid Landmark Tandrevold vilje og styrke i kamp om pallen.

Bare tre dager etter at Tandrevold lå i snøen etter å ha kollapset på grunn av hjerteflimmer, var det hun som sto fram på en dag der seiersvante lagvenninner skuffet i tur og orden på tredje skyting.

Det så ut til at Tandrevold også skjøt seg ut av det med to bom der. Men med sterk skyting på siste stå, kriget Tandrevold seg inn i tetstriden igjen

På sisterunden ga Tandrevold alt i et forsøk på å kjempe seg helt opp i seierskampen. Det endte som et perfekt opptrekk for svenske Hanna Öberg, som gikk seirende ut av spurtduellen om tredjeplassen med Tandrevold.

Da hadde allerede franske Julia Simon avgjort foran tyske Franziska Preuss i en dramatisk avslutning der Dorothea Wierer sprakk med to bom på siste skyting.

De norske hadde allerede sprukket. Hele det norske laget måtte ut i strafferunder etter den tredje skytingen. Verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland kom best ut av det av de norske med én runde, mens Tandrevold og Karoline Knotten fikk to runder hver og Tiril Eckhoff fikk tre runder.

Da så det bekmørkt ut for de norske skiskytterne. Tandrevold, som har kommet seg fort etter hjerteproblemene, ga seg imidlertid ikke

Verdenscupleder Olsbu Røiseland ble nummer sju, på plassen foran utfordrer Eckhoff. De hadde begge fire bom. Knotten ble nummer 24.

