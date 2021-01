Liverpool og United spilte uavgjort, men avgjørelse skapte reaksjoner: - Motbydelig

Med seks sekunder igjen på klokka i første omgang valgte dommeren å blåse av. Da var Liverpools Sadio Mané alene gjennom med keeper.

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED 0-0:

Liverpool og Manchester United spilte uavgjort 0-0 i søndagens storkamp på Anfield, et resultat Ole Gunnar Solskjær og hans menn kan være godt fornøyd med.

Resultatet betyr nemlig at United fortsatt beholder førsteplassen på tabellen og sin luke på tre poeng ned til Liverpool. Det hører imidlertid med til historien at bortelaget kanskje var nærmest seieren i søndagens kamp. Både Bruno Fernandes og Paul Pogba fikk store muligheter til å avgjøre, men ble stoppet av Alisson Becker.

Manchester United står nå med 37 poeng etter 18 kamper. Liverpool er oppe i 34 poeng etter like mange kamper i Premier League denne sesongen.

- Motbydelig

Det var imidlertid en episode da dommer Paul Tierney blåste av for pause som fikk mange til å reagere. Thiago Alcantara spilte fram til Sadio Mané, som fikk kontroll på ballen og kunne kommet alene gjennom med keeper, men da gikk fløyta.

Klokken viste 45.54 og med tanke på at det var lagt til ett minutt, blåste dommer Tierney av omgangen med seks sekunder igjen på klokka.

Dette er noen av reaksjonene på Twitter, kort tid etter hendelsen.

- Det er ikke noe galt med å si at Liverpool har grunn til å være irritert over måten første omgang ble avsluttet på. Mané var alene gjennom og dommeren blåste av seks sekunder før tiden. Hver gang Manchester United er involvert i en kamp, har den type timing ofte blitt avgjørende, skriver Liverpool Echo-journalist Ian Doyle.

- Mané er i ferd med å bli spilt igjennom med keeper, det er fortsatt tid igjen på klokka og dommeren blåser i fløyta. Motbydelig, skriver journalisten Artur Petrosyan, som blant andre er bidragsyter for ESPN og Sky Sports.

- Er det mulig å blåse av der? 45.48 sånn cirka og på vei igjennom. Sier alt om forståelse for fotball, eller mangel på, skriver tidligere landslagsspiller Jahn Ivar Mini Jakobsen.

Småsjanser

Liverpool hadde et initiativ i første omgang og var kanskje nærmest scoring, men bortelaget var farlig da de kom på overganger og skapte sin del av farligheter.

Hjemmelaget virket svært påskrudd de første minuttene og spilte seg i gode posisjoner på Uniteds banehalvdel. Ofte manglet det imidlertid litt på presisjonen i det siste trekket, som da Andy Robertson bommet totalt med sitt innlegg tidlig i kampen da Liverpool hadde fire-fem mann i god posisjon inne i boksen.

Etter 15 minutters spill kom Roberto Firmino til en god sjanse og løsnet skudd fra distanse. Det ble blokkert og ballen havnet hos Robertson, som skjøt høyt over.

Like etter var vertene frampå igjen. Denne gangen spilte Xherdan Shaqiri opp Sadio Mané. Han vendte opp og fant Firmino, men hans forsøk gikk godt til side for mål.

I Uniteds offensiv handlet mye om Marcus Rashford. Spissen ble en rekke ganger spilt opp i bakrom, men gikk i offside ved flere anledninger. I en situasjon hadde også Rashford en litt dårlig førstetouch, som ødelagte sjansen for 23-åringen.

Farlig frispark

Shaqiri hadde fått en litt overraskende sjanse på Liverpools midtbane og var tidvis positiv, men etter 34 minutter lagde han frispark i farlig posisjon. Luke Shaw raidet framover i banen og sveitseren måtte stoppe backen på ulovlig vis.

Bruno Fernandes stilte seg opp for å ta frisparket og det var godt. Ballen gikk over muren og duppet ned på baksiden, men like utenfor målet til Alisson Becker.

Like etter slo Liverpool kontra. Mohamed Salah ble spilt opp på venstre og dro seg innover i banen. Han mistet ballen og den ramlet ned i føttene på Firmino. Brassen fikk avsluttet fra meget god posisjon. Skuddet gikk imidlertid rett på keeper.

Etter 45 minutter sto det fortsatt 0-0 på Anfield, men i det dommer Paul Tierney blåste av sendte Thiago Alcantara ballen fram til Sadio Mané, som kunne ha kommet alene gjennom med David De Gea, men lyden av fløyta satte en stopper for det.

Alisson med benparade

Liverpool skapte også de største sjansene innledningsvis i første omgang. Spesielt farlig ble det da Robertson slo inn foran mål etter 58 minutter. Inne i boken ventet Firmino, men Maguire gjorde en god jobbe med å hindre spissen en avslutning.

Like etter var Firmino servitør da Salah ble spilt opp i boksen. Egypteren tråklet seg fri i duell med en to-tre motspillere og skuddet gikk via en United-spiller og ut.

United kjempet likevel med nebb og klør. Bortelaget kom seg også til noen sjanser, som da Bruno Fernandes dunket til fra distanse, rett på Alisson Becker.

Edinson Cavani hadde også kommet inn for gjestene og han skaffet frispark i god posisjon i det 65. minutt. Rashford tok det og smelte ballen rett i muren.

Pogba-sjanse

Med kvarteret igjen fikk gjestene en ny god mulighet. Shaw tok turen fram på venstresiden og fikk ballen av Rashford. Han fant Bruno Fernandes foran mål og portugiseren kom på ballen, men Alisson reddet med en benparade.

Med under ti minutter igjen på klokka fikk United kampens kanskje største sjanse så langt. Den tilfalt Paul Pogba. Aaron Wan-Bissaka fant franskmannen, som fikk stå veldig alene, og han avsluttet raskt med kraft, men Alisson vartet opp med en ny god redning.

Rett etter skapte United også en farlighet på den påfølgende corneren. Denne gangen ble det vinket av for offside like etter at Liverpool hadde klarert.

Nærmere scoring kom ingen av lagene og det endte uavgjort på Anfield.

