Kjetil leier ut luksushytta til «Ex on the Beach»: – Ikke bekymret

Dette er årets «Ex on the Beach - Afterski»-villa.

De siste årene har «Ex on the Beach» blitt spilt inn i Mauritius og Brasil, men grunnet strenge reiserestriksjoner og koronapandemien er innspillingen i år flyttet til Norge.

Nylig flyttet årets deltakere inn i en luksuriøs hytte i skiparadiset Hemsedal, der det i løpet av oppholdet kommer til å dukke opp både ekskjærester, tidligere flørter og drama.

Luksushytta er det Kjetil Bjørnberg som eier. Han kjøpte tomta i 2009, og har siden brukt flere år på byggeprosessen.

– Jeg er jo litt i overkant interessert i interiør og design, så det er gøy at noen andre får nyte det, også. Jeg er veldig fornøyd med hvordan det har blitt, forteller Bjørnberg, som til daglig jobber med bygging av næringslokaler, egne bygg og eiendomsutvikling, til Nettavisen over telefon fra Bergen.

Spesialdesignet hytte

Hytta, som ligger like ved slalåmbakken og har utsikt over hele Hemsedal, er tegnet av den prisbelønte Stavanger-arkitekten Tommie Wilhelmsen. I første omgang tegnet han en futuristisk hytte med helidekk og flatt tak, men den ble ikke godkjent da noen av naboene ikke likte den. I 2012 tegnet Wilhelmsen den unike luksushytta slik den står i dag.

Hytta er om lag 300 kvadratmeter stor, og rommer fem soverom og fire bad, i tillegg til flere oppholdsrom, uteplass og et stort kjøkken med tilhørende spiseplass og stue. All uteplassen rundt hytta er oppvarmet med vannbåren varme.

– Vi skal jo ikke til Hemsedal for å måke snø, men for å stå på ski, sier hytteeieren.

Selv har Bjørnberg tegnet mye i hytta, blant annet kjøkkenet, garderobeløsninger og diverse møbler.

Hytta går under navnet «Chalet Champagne», noe man også ser i kunsten på kjøkkenveggen. Den er laget av en gatekunstner som heter Nemez, som også har laget en stor installasjon på 35 kvadratmeter hjemme hos eieren i Bergen.

– Jeg fortalte ham hva jeg ville ha, et pent fjes og champagne som spruter, sier han om kjøkkenkunsten.

Leier ut til vennegjenger og familier

Hytta sto ferdig i 2019, og siden har Bjørnberg tilbragt mye tid der. I tillegg leier han ut når han ikke får brukt hytta selv.

– Jeg har vært mye i Hemsedal de siste 30 årene, og leide også leilighet der oppe i noen år. I år har det vært litt mye jobb, så da har jeg for lite tid til å bruke hytta selv. Da blir det for dumt at den står tom, så da leier jeg den ut. Det har vært både vennegjenger og familier på hytta, og de har vært veldig fornøyde. På den måten er hytta i bruk også når jeg ikke er der, sier Bjørnberg, som håper på flere opphold neste vinter.

Det var produksjonsselskapet Rubicon som tok kontakt med Bjørnberg og spurte om å få leie hytta.

– De ringte meg. Ikke vet jeg hvordan de fant hytta, men jeg har en blogg der jeg har skrevet mye om den, så det er godt mulig de hadde funnet den der. Så de ringte meg og sa at de likte hytta godt. De hadde også sett på flere andre hytter, men de andre nådde vel ikke helt opp, forteller hytteeieren.

– Jeg er ikke født i går

Selv fikk han ikke umiddelbart beskjed om hvilken produksjon det var snakk om i første omgang, men det fant han fort ut. At det er «Ex on the Beach» gjør ham ikke noe.

– Jeg ble ikke født i går, og vet hva Rubicon produserer. Så da var det bare å legge to og to sammen, ler han.

Programmet blir av mange omtalt som skandale-reality, men dette bekymrer ikke hytteeieren.

– Det er en solid hytte, så det skal gå fint. Jeg har leid ut hytta til flere vennegjenger tidligere, og denne gjengen er vel ikke noe verre. Så jeg er ikke bekymret i det hele tatt. I tillegg er de overvåket hele tiden, så nei, jeg er ikke noe bekymret.

Bjørnberg tror heller ikke innspillingen vil ha noen negativ innvirkning på Hemsedal.

– Det er en stor produksjon, som trenger både hotell, catering, vakthold og renhold, så det er mange i Hemsedal som tjener på dette. Så det er bare positivt, tenker jeg. Hva gjelder dette med Hemsedals rykte så ligger det ikke akkurat i Bibelbeltet, og er jo kjent som afterski-stedet. Men jeg har hatt med meg både foreldre og søsken og barn opp hit, og de har aldri sett fulle mennesker her engang. For vil du ha en fest, så går du der det er fest - på afterski. Ellers kan du velge selv hva du vil gjøre her oppe, enten du vil stå på ski eller ha et rolig opphold på fjellet, forteller Bjørnberg til Nettavisen.

Hva han leier ut for ønsker han ikke å gå inn på, men han kan røpe at prisen er i det øvre sjiktet.

– Jeg har sett at det ligger vanlige hytter i samme område ute til leie for 40 til 50.000 kroner per uke, og det er mer enn det, kan du si. Dette er ikke en «vanlig» hytte, så prisen er høyere for denne. Og det er samme pris om det er et tv-selskap eller en familie som vil leie. De får alle ultraluksus.

