Brente kjempesjanser da Solskjærs United nesten tuktet Liverpool

Manchester United fikk svære muligheter til å avgjøre på tampen i 0-0-møtet med Liverpool søndag. Begge lag forlenget imponerende rekker uten tap.

Det tradisjonsrike oppgjøret mellom Liverpool og Manchester United betyr alltid mye, men i søndagens møte sto det også om tabelltoppen i Premier League. Den engelske toppdivisjonen er snart halvspilt.

Liverpool hadde ikke tapt hjemme på Anfield siden 23. april 2017, mens bortesterke Manchester United hadde ikke gått av fremmed gress med tap i ligaen siden kampen mot nettopp Liverpool 19. januar i fjor.

Oppgjøret var jevnspilt, men Solskjærs menn kunne fort påført Liverpool deres første hjemmetap på nesten fire år.

Bruno Fernandes var nær ved å gi Manchester United ledelsen på et frispark før pause, og etter hvilen var portugiseren nære igjen etter 76 minutter. Sju minutter før slutt fikk Paul Pogba en enda større mulighet, men ballen ville ikke i mål.

Dermed endte kampen 0-0, og United beholder tabelledelsen med 37 poeng. Liverpool er stadig tre poeng bak i tetstriden der flere lag har meldt seg på.

Manchester United møter Fulham borte allerede på onsdag, mens Liverpool tar imot Burnley dagen etter.

Fernandes farlig frampå

Det var ikke mange store sjanser å melde om i 1. omgang, der lagene følte på hverandre i det som var et ventet kampbilde.

Liverpool styrte banespillet, mens Manchester United kom på flere karakteristiske kontringer. Den største farligheten kom på dødball for Solskjærs lag etter 34 minutter.

Luke Shaw gikk på et flott løp fram i banen og presset fram et frispark fra litt over 20 meter. Bruno Fernandes steppet opp for å skyte. Skuddet var godt, kom seg over muren og hadde retning mot mål, men snek seg så vidt utenfor.

Minuttet etter spilte Liverpool seg til sin første farlighet, men skuddet fra Mohamed Salah var for løst til å sette David de Gea i United-målet på alvorlig prøve.

Finspill fra Liverpool

Lagene returnerte etter hvilen med samme innstilling som før pause i det første kvarteret. Så vartet Liverpool opp med et flott angrep.

Ballen gikk fra back til back da Trent Alexander-Arnold crosset til Andy Robertson, som sendte ballen inn i feltet til Roberto Firmino. Brasilianeren fikk avsluttet, men Harry Maguire kom imellom ballen og målet og fikk blokkert.

Like etter kombinerte Salah og Firmino fint. Førstnevnte fikk avfyrt et skudd, men nok en gang var Maguire i veien for Liverpool.

Kjempesjanser for United

Selv om Liverpool førte kampen, var det Manchester United som kom til de virkelig store sjansene.

Et kvarter før slutt spilte Solskjærs menn seg fint fri på kanten, og Marcus Rashford fant Fernandes i boksen. Portugiseren fikk en kjempemulighet til å sende United i ledelsen, men ble stoppet av en flott beinparade av Liverpools keeper Alisson.

Etter 83 minutters spill kom Pogba til kampens største sjanse, men skuddet var akkurat lavt nok til at Alisson sto for nok en matchvinnerredning.

Pogba var igjen involvert da Manchester United fikk nok en dødballmulighet like etter, men det ville seg ikke foran mål og kampen endte 0-0.

