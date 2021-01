Mandagens Premier League-rykter

Dele Alli skal være svært lysten på en overgang til PSG.

Fabrizio Romano skriver at PSG vil presse på for å få gjennom en overgang for Tottenhams Dele Alli. Den anerkjente journalisten melder også at den offensive midtbanespilleren er klar for å reise over til den franske hovedstadsklubben, men at det er opp til London-klubben og Daniel Levy om det skjer.

Romano melder også at Arkadiusz Milik er nær en låneavtale med Marseille, som inneholder opsjon på kjøp. Den franske klubben vil mandag angivelig sette seg ned med representanter fra Napoli for å lande de siste detaljene i avtalen.

En som ser ut til å være sterkt ønsket i Marseille-laget, er midtbanespilleren Morgan Sanson. Daily Mail skriver at deres manager, Andre Villas-Boas, bekrefter at franskmannen er et overgangsmål for flere engelske klubber. Arsenal, Aston Villa, Tottenham og West Ham har alle blitt koblet til 26-åringen.

West Ham ser ut til å være på utkikk etter en ny spiss etter Sebastian Hallers avgang til Ajax, og ifølge The Telegraph vurderer The Hammers nå 26 år gamle Gaetan Laborde, som til daglig holder til i Montpellier.

Lyon-duoen Memphis Depay og Houssem Aouar ble i sommer kraftig koblet vekk fra den franske storklubben, med førstnevnte til Barcelona og sistnevnte til Arsenal. Nå skal Depay ha uttalt til franske Canal+, gjengitt av BBC, at de begge kan tenke seg en overgang til «en av topp tre-klubbene i verden».

Fulham ligger i skrivende stund på 18. plass i Premier League, og ifølge Evening Standard har manager Scott Parker uttalt at han ønsker å få nye spillere inn nå i januar, og helst før deadline day.

Skal vi tro den spanske avisen Don Balon, så er både Juventus og Tottenham interessert i Angel Di Maria. Argentineren blir imidlertid sett på som en viktig brikke i Mauricio Pochettinos PSG-lag

