Det ble registrert 15 nye tilfeller av koronasmitte i Stavanger søndag. Det er to mer enn dagen før, og sju færre enn snittet for den siste uken.

10 av de nye smittede er definert som nærkontakter. To har ukjent smittekilde, mens ett tilfelle er reiserelatert. I tillegg er to definert som usikre, opplyser Stavanger kommune på sine nettsider.

Fire av de nye smittede er under ti år. 449 personer ble testet.

15 nye smittede er to flere enn dagen før, 19 færre enn for en uke siden og sju færre enn snittet for den siste uken. Det er også 11 færre enn snittet for de siste to ukene.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre