Bloomberg: Apple planlegger stor Iphone-endring

Avslører flere Iphone-detaljer.

Apple jobber med flere spennende nyheter, melder Bloombergs Apple-ekspert Mark Gurman, som er kjent for å ha tidlig tilgang på nyheter fra Apple.

Ifølge ham blir årets iPhone en «S-oppgradering», altså en mindre oppdatering enn iPhone 12-telefonene som kom i fjor. Mest sannsynlig vil man oppleve raskere maskinvare og små forbedringer her og der, men Bloomberg melder også at Apple tester en «ny» funksjon: Fingeravtrykksleser direkte i skjermen.

Denne er fremdeles under utvikling, og selv om årets iPhone skulle få denne leseren, vil den ikke erstatte ansiktsscanneren Face ID.

Les også: Sikkerhetshull i iPhone avslørt av Google: - Virkelig alvorlig

Sistnevnte er populær, men koronapandemien har samtidig fremtvunget et ønske om alternative måter å låse opp mobilen på, i en tid der mange av oss går rundt med masker.

Brettbar skjerm

I jakten på større skjermer og fremdeles kompakte mobiler har Apple også så vidt startet på arbeidet med en større endring, nemlig å sondere mulighetene for en mobil med brettbar skjerm, melder Bloomberg.

Les også: iPhonen din har en skjult «knapp» du neppe vet om – og den er genial

En rekke prototyper er under intern testing, men hva slags brette-mobil man eventuelt ender opp med til slutt gjenstår å se.

Tidligere i januar ble det ryktet at Apples første brettbare telefon ville komme i september 2022, og at man nå om dagen tester ulike varianter opp mot hverandre, som en del av en elimineringsprosess, skrev Itavisen den gang.

Latterliggjort

Da iPhone 12 ble lansert i oktober var det 5G som tok mesteparten av fokuset, men det var også en annen ting som mange iPhone-brukere hang seg opp i etter at telefonen ble lansert, nemlig det faktum at telefonen for første gang kom uten lader og øretelefoner, bare en kabel. Dette ble begrunnet med miljøhensyn.

«IPhone 13 vil ikke inkludere en telefon», spøkte blant annet den populære komikeren Trevor Noah i sitt populære TV-program «Daily Show».

Les også: Apple-lekkasje: Ny Iphone vil slå knockout på konkurrentene på pris

Apple-direktør Lisa Jackson har riktignok argumentert med at de ikke trenger en lader fordi det allerede finnes to milliarder ladere i verden, og at det være sløsing med ressurser å inkludere nok en lader.

Også i 2021 er lading et tema. Ifølge Bloomberg har Apple diskutert muligheten for å fjerne ladeinngangen for enkelte iPhone-modeller helt, og dermed gå permanent over til trådløs, magnetisk lading.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre