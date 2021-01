Melania Trump stuper på ny måling - aldri vært så upopulær

Melania Trump (50) er den mest upopulære utgående førstedamen de siste 20 årene.

Når Melania Trump trer av som USAs førstedame onsdag denne uken, er hun mindre populær enn hun har vært gjennom hele den fireårige presidentperioden. Det viser en ny måling utført av SSRS for CNN.

På den ferske målingen er det hele 47 prosent som er misfornøyd med førstedamen. 42 prosent opplyser at de er fornøyd, mens tolv prosent har ingen mening.

Melania Trump hadde høyest popularitet i mai 2018. Da var det 58 prosent som var fornøyd med henne, viser en tilsvarende måling CNN gjorde for snaut to år siden. Målingen i 2018 ble utført kort tid etter at Melania Trump deltok i begravelsen til den tidligere førstedamen Barbara Bush. Førstedamen var i begravelsen uten ektemannen, president Donald Trump, melder CNN.

Førstedamen er imidlertid mer populær enn sin ektemann. I den ferske målingen opplyser bare 33 prosent at de er tilfreds med president Trump.

Blant sine egne i Det republikanske partiet er det 84 prosent som er fornøyd med Melania Trump. Mens president Trump og visepresident Mike Pence har en positive oppslutning på henholdsvis 79 og 72 prosent blant republikanerne.

Før høstens valg i fjor var det 40 prosent som var misfornøyd og 44 prosent som var fornøyd med Melania Trump, viser en SSRS/CNN-måling som ble foretatt i månedsskiftet august/september.

Mest upopulære førstedame

Melania Trump er den førstedamen de siste 20 årene som er mest upopulær på vei ut av Det hvite hus.

En måling utført av CNN og ORC i 2017, viser at 69 prosent var fornøyd med Michelle Obama da hun var ferdig med sine åtte år som førstedame, ifølge CNN.

Lara Bush hadde en popularitet på 67 prosent på tampen av presidentskapet til ektemannen George W. Bush.

Til og med Hillary Clinton, som har vært ansett som en splittende person i USA, var langt mer populær enn Melania Trump. En måling utført av CNN/USA Today/Gallup på slutten av presidentskapet til Bill Clinton i november 2000, viser at 56 prosent var fornøyd med Hillary Clinton – altså 14 prosentpoeng høyere enn Melania Trump (42 prosent er fornøyd).

Trump langt mindre populær enn Obama

President Trump har i dag en approval-rating, altså andel amerikanere som er fornøyd med innsatsen, på 38,7 prosent. Det viser en gjennomsnittlig måling som det anerkjente nettstedet FiveThirtyEight har gjort basert på flere andre målinger.

Til sammenligning hadde forgjengeren Barack Obama en approval-rating på 57,9 prosent da han var ferdig med sine to presidentperioder, viser snittmålingen til FiveThirtyEight. Det er altså 19,2 prosentpoeng høyere enn Trump har to dager før han avtrer som landets president.

De tidligere presidentene George W. Bush, Bill Clinton og George H.W. Bush hadde en approval-rating på henholdsvis 27,2 prosent, 67 prosent og 54,7 prosent på deres siste dag som USAs president.

1003 respondenter deltok i den ferske telefonundersøkelsen til CNN/SSRS i perioden 9. til 14. januar. Målingen har en feilmargin på 3,7 prosentpoeng.

Melania forble taus i hele fem dager

Målingen ble utført noen dager etter den dødelige stormingen av Den amerikanske kongressen den 6. januar, som ble utløst etter at president Trump hadde manet sine tilhengere til å marsjere opp til Kongressen for å stanse godkjennelsen av Joe Bidens valgseier.

Førstedame Melania Trump forble taus i hele fem dager før hun tok bladet fra munnen for å kommentere den tragiske hendelsen.

«Vår nasjon må heles på en sivilisert måte. Men vær ikke i tvil. Jeg fordømmer absolutt voldelighetene som fant sted i Kongressen. Vold er aldri akseptabelt,» skrev hun i en pressemelding forrige uke.

«Som amerikaner er jeg stolt av vår frihet til å kunne ytre våre synspunkter uten forfølgelse. Det er et av de viktigste idealene det amerikanske fundamentet er bygget på. Mange har gjort enorme ofre for å bevare og beskytte denne rettigheten. Med det som bakteppe ønsker jeg å oppfordre alle borgere til å ta en pust i bakken, og se på ting fra alle perspektiver.»

«Jeg ber folk om å stanse volden, og aldri gjøre antakelser utfra en persons hudfarge eller å anvende ulike politiske ideologer som grunnlag for aggresjon og ondskap. Vi må lytte til hverandre, fokuser på det som forener oss og heve oss over det som splitter oss,» skrev førstedamen.

- Mitt livs største ære

Avslutningsvis takket Melania Trump det amerikanske folket for de fire årene hun har tilbrakt i Det hvite hus.

«Det har vært mitt livs største ære å få tjene som deres førstedame. Jeg ønsker å takke de millioner av amerikanere som har støttet min ektemann og meg i løpet av de siste fire årene,» skrev hun.

