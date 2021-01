Krangler om gående i skisporet: - Ressurskrevende å sørge for skiløyper

I årevis har skiløpere sett seg lei på gående i de preparerte løypene. Selv ikke foreninger og forbund er enige i hva som er rett.

En som har en klar formening om hva han tenker om gående i skiløypa er Kristoffer Lorentzen, en 31 år gammel mann bosatt på Eiksmarka. Med 10 år bak seg som trener for unge langrennsløpere, og flittig bruker av Fossummarka, har han sett seg lei av personer som bruker preparerte løyper som gangsti.

«ENDELIG er det skispor fra Fossum så folk kan gå på beina i skiløypene... Dette gjelder selvfølgelig ingen i Eiksmarka Vel? Om så er tilfelle; Ta dere sammen, vis respekt for jobben som gjøres og legg for guds skyld spaserturen deres langt utenfor skiløypene. Dette burde være helt unødvendig å informere om...»

Dette skriver Lorentzen som et innlegg i Facebook gruppen Eiksmarka Vel.

- Legg spaserturen til et annet sted

I en epost til Nettavisen skriver Lorentzen at han på generelt grunnlag tenker at fotgjengere i skisporet er en uting. Han er helt klar på at skiløypene er til for nettopp å gå på ski, ikke til fots.

- Med en så kort skisesong som vi faktisk har, burde det være mulig å legge spaserturen til et annet sted enn akkurat der vi har preparerte skiløyper, mener Lorentzen.

- Hva tenker du om at både gående og skiløpere kan dele veiene som er for turgåere og syklende sommerstid, og tråkket som skiløyper vinterstid?

- Først og fremst vil jeg påpeke at mange av disse flotte veiene er så fine sommerstid nettopp på grunn av den fantastiske jobben Skiforeningen gjør med rydding av skog, kvisting og planering i sommerhalvåret for at det skal være enklere å preparere skiløypene når snøen kommer, sier han før han legger til:

- Så jeg tenker vel da igjen at skiløpere kan få ha gleden av disse løypene den korte sesongen vi har til rådighet uten å måtte gå sikksakk mellom fotgjengere eller være redd for å knekke ski og staver i store groper og fotspor.

Debatten raser i kommentarfeltet til Lorentzen. Mange er uenige av hva som er rett og galt når det kommer til hvem som har rett til å bevege seg i skiløypene. Noen av kommentarene som kommer etter innlegget hans er blant annet:

- Noe herk at absolutt overalt blir overtatt av skiløpere.

- Det er brøytet skogsvei rett ved siden av, hvorfor ikke gå der?

- Sjarmerende å diktere hvor folk skal gå tå tur. Smakløst innlegg.

- En stor del av denne tilretteleggingen finansieres av skiløpere.

Når det kommer til bruken av fatbike i preparerte løyper er Lorentzen litt rundere i kantene, da de ikke på langt nær gjør samme skade som de til fots forteller han.

- De kan benytte brøytet veier uansett, sier Lorentzen.

Også i andre facebookgrupper koker det i kommentarfelten. I tråden som følger er det diskusjonen om fatbike i skiløypene som går.

Forstår problematikken

Som Lorentzen forteller, så er det Skiforeningen som har ansvaret for løypenettet i Oslo og omegn. Generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide, sier til Nettavisen at de bruker hele året for å lage skiløyper for skiløpere og at dette er ressurskrevende. Han sier som Lorentzen at gående kan gå der det er brøytet.

- Det viktigste er at alle kommer seg ut, sier Eide.

Eide mener at mange ikke forstår hva det koster å lage, og ikke mist vedlikeholde, skiløypene året rundt. Derfor forstår han godt de som er litt vel krasse i kommentarfeltene på Facebook. Han sier at mange av disse personene blir sure fordi de nettopp vet hvilken jobb som legges ned for å lage de preparerte løypene.

Eide forteller at det er nokså få klagesaker når det kommer til bruk av fatbike hos Skiforeningen. Han er enig med Lorentzen om at fatbike egentlig ikke er noe stort problem.

- Fatbike brukes bare når det er hardt føre og at det da ikke blir noe spor å snakke om, sier Eide.

Avslutningsvis oppfordrer Eide at alle viser hensyn til hverandre.

- Ikke gå i skiløypen, men kom deg ut på tur!

Allemannsretten

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, sier til Nettavisen at det fantastisk at så mange bruker naturen som det man gjør i Norge. På spørsmål om det å ferdes til fots eller på sykkel i skiløypene, svarer hun:

- Vi har friluftsloven og allemannsretten i Norge.

Friluftsloven og allemannsretten forteller om hvor man kan bevege seg i naturen, og hvor man kan for eksempel fyre opp bål og liknende. Det som er interessant med allemannsretten i denne saken, er punktene om hvor man kan gå og sykle. Loven sier at man kan gå fritt hvor man vil i utmark, så lenge det skjer på en hensynsfull måte.

- Det er lett å forstå at man må vise hensyn, sier Lier.

Finn områder som ikke er fulle

Hun sier at så lenge det er kaldt og hardt, burde det være greit å gå og sykle i skisporet. Lier forteller at flere tilrettelegger og brøyter veier som også kan brukes som tursti og sykkelvei.

- Prøv å finne områder som ikke er fult av skiløpere, sier Lier om gående og syklende som beveger seg i preparerte løyper.

Tilslutt forteller Lier at det er et luksusproblem at så mange er ute i naturen, noe hun er svært positiv til.

- Det er gledelig at så mange bruker naturen, avslutter hun.

Vis hensyn

Avdelingsleder for natur og friluftsliv i Den Norske Turistforening, Anne-Mari Planke, forteller at de er opptatt av at folk kommer seg ut på tur og at man er sammen.

Hun sier som Lier at man må vise hensyn og henviser også til allemannsretten, og legger til at man ikke må ødelegge for andre.

- Man må bruke fornuft, sier Planke.

Planke er enig med Lier i mye og sier også at man kan gå og sykle i skiløypen når det er hardt og glatt, men at man ikke må tråkke ned selve klassisksporet. Hun legger til at der det er mulig må holde seg på høyre side av sporet når man sykler og går.

Planke legger vekt på at man må se på forholdene når man vil ut å gå eller sykle. Det betyr at man bare går i skiløypene når det er hardt og at man forøker å unngå helger da det er mye folk på ski.

Mange alternativer

Videre forteller hun at mange kommuner har laget «labbeløyper», som er brøytede veier man kan gå på tur eller sykle på.

- Noen kommuner har også egne forskrifter som gir forbud mot å sykle i enkelte av løypene, sier Planke.

Planke kommer med noen alternativer og sier at mange plasser er sommerstiene tråkket ned av folk, og disse er fine å gå på forteller hun. Hun nevner, som Lier, at også turveier og skogsbilveier blir brøytet opp.

Avslutningsvis sier hun at når man er ute og går i skiløypene, så bør man ha god sjanse til å manøvrere seg og gi plass til de som kommer på ski.

- Vis god turskikk, avslutter Planke.

