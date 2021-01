Dette mener han er grunnen til Arsenals opptur

Snuoperasjonen til the Gunners er bygget på én viktig ting. Mikel Arteta er svært fornøyd med at laget er bedre defensivt.

Arsenal har holdt nullen i de fire siste kampene, og det én spiller som har vært særlig viktig. Keeper Bernd Leno.

Da Chelsea fikk straffespark mot Arsenal på overtid på Boxing Day, var det mange som trodde the Gunners skulle slippe Chelsea inn igjen i kampen. Med scoring ville Jorginho gi Frank Lampards mannskap et viktig boost før de fem tilleggsminuttene.

Mikel Artetas jobb var allerede i fare, og hvis laget hans hadde rotet vekk en tremålsledelse hjemme i løpet av ti minutter mot Chelsea, ville spanjolen antakeligvis vært ferdig i klubben.

Onsdag er det ca. 75 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Det skjedde ikke. Istedenfor reddet Leno, og etter den redningen har han vært solid.

Nå har han fire kamper på rad uten baklengs. Lenos oppsving i form speiler resten av laget, som har gått fra å være i nedrykkskampen til å kjempe om en plass i Europa neste sesong.

Arteta erkjente etter 0-0-kampen mot Palace at det at de har stengt igjen bakover er hovedårsaken til lagets fremgang.

- Det er veldig positivt, og det er grunnlaget for å vinne en hver kamp, sa han, i følge London Football.

Selv om Leno hadde lite å gjøre i kampene mot Newcastle og Crystal Palace, har tyskeren vist at han har konsentrasjonen som skal til for å gripe inn når det trengs. Han hadde en matchvinner-redning mot Andy Caroll i det 92. minutt mot Newcastle, og han stoppet også Christian Bentekes kjempesjanse i kampen mot Palace.

Tror du Arsenal vinner mot Newcastle? Klikk på denne lenken for å levere kupongen

Lagkameratene legger ikke skjul på hvor viktig sisteskansen er.

- Bernd er en god keeper. Han har alltid en eller to redninger som redder oss i hver eneste kamp, sa Hector Bellerin etter Palace-kampen.

Arsenal - Newcastle (Pause/fulltid dobbel) - U/H 3,75 (spillestopp mandag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Arsenal har vunnet de åtte siste hjemmekampene mot Newcastle. Sist gang the Gunners tapte på Emirates mot Newcastle var i november 2010.

Arsenal har faktisk vunnet 14 av de siste 15 Premier League-kampene mot Newcastle. Det eneste tapet kom på St. James' Park i april 2018.

God statistikk på mandager

Mandager er tydeligvis også en god dag å spille fotball på for laget fra Nord-London. The Gunners har vunnet de seks siste hjemmekampene i Premier League som er spilt på en mandag. Den siste seieren kom mot nettopp Newcastle i april 2019.

Onsdag er det ca. 75 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Vi tror Arsenal tar tre nye poeng mandag kveld, når de møter et Newcastle-lag som er uten seier i de åtte siste kampene i alle turneringer. Kanskje mest bekymringsverdig er det at the Magpies kun har scoret ett mål i de seks siste kampene.

Steve Bruce hater å spille borte mot Arsenal. Han er uten seier i de 17 siste bortekampene som manager mot Arsenal i alle turneringer. Fasiten viser 13 tap og fire poengdelinger.

Mari ute med skade

Arsenal håper at Kieran Tierney er tilgjengelig etter at en undersøkelse viste at leggskaden hans ikke er så alvorlig som først antatt.

Pablo Mari er ute med en lignende skade, men Gabriel Martinelli kan være tilbake.

I følge London Football vil Arsenal stille med dette laget i kveld (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Gabriel, Holding, Maitland-Niles; Xhaka, Elneny; Saka, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette.

Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles kan spille sin første ligakamp på to måneder, etter å ha spilt 45 minutter i FA-cuptapet mot Arsenal etter å ha vært rammet av koronaviruset.

Onsdag er det ca. 75 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Allan Saint-Maximin er på vei tilbake, men rekker ikke denne kampen. Jamal Lewis og Federico Fernandez er uikre, mens Ryan Fraser er suspendert etter å ha fått rødt kort mot Sheffield United.

Arsenal og Newcastle møttes i FA-cupen sist helg. Da måtte Arsenal ha ekstraomganger for å slå ut the Magpies. Vi tror ikke de vil få like store problemer med å vinne mot Newcastle mandag kveld.

Jevnspilt første omgang?

Newcastle er i elendig form. De er uten seier i de åtte siste kampene, og de spiller ikke bra heller. The Magpies var svake i første omgang i tirsdagens tap mot Sheffield United, og det virker som de blir rådville om noen scorer først på dem.

Men Newcastle har gått til pause med uavgjort i ni av de 18 første kampene, og vi tror de også kan klare det på Emirates. Arsenal har tross alt kun ledet til pause i en av de ni første hjemmekampene.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Mikel Artetas menn har gått til pause med uavgjort i fem av ni hjemmekamper. Vi tror det står uavgjort til pause på Emirates, men at Arsenal vinner etter 90 minutter. Oddsen på U/H-spillet er 3,75. Det er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset