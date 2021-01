Raymond kaller inn til pressekonferanse - gir svar til Erna

Vasler pressekonferanse på onsdag.

STORTINGET (Nettavisen): Spenningen er stor knyttet til når - og hvilke - koronalettelser vi kan vente oss.

Les mer om hva statsminister røpet om nasjonale lettelser i Stortinget mandag her - selv om mange av de strenge tiltakene varer i to uker til.

- Pressekonferanse onsdag

Nettavisen har vært i kontakt med Oslo kommune for å få vite når vi får lettelser i hovedstaden, i lys av at smittetallene også her går ned.

- Byrådet vurderer situasjonen i lys av smittetallene og endringer i de nasjonale tiltakene, og planlegger for en pressekonferanse på onsdag, sier spesialrådgiver Anders Lundell.

- Da vil det bli offentliggjort hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo i tiden fremover.

Hovedstaden har hatt strenge restriksjoner siden 6. november i fjor.

- Ikke aktuelt med store lettelser nå

Han sier videre at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) den siste tiden vært tydelig på at det ikke er aktuelt å gjøre store lettelser i tiltakene nå.

- Smittetallene har vært høye i Oslo de siste ukene, og de muterte virusvariantene skaper økt usikkerhet.

Lundell er klinkende klar:

Byrådets mål er å få presset smittetallene ytterligere ned, og skape et godt utgangspunkt for en gradvis gjenåpning når situasjonen tillater det.

Disse reglene gjelder i Oslo:

Alle innendørs arrangementer er forbudt.

Utendørs kan det gjennomføres arrangementer med maksimalt 200 personer. Oslo kommune støtter den nasjonale anbefalingen om å utsette alle arrangementer.

Alle virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter må holde stengt. Det gjelder blant annet kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller.

Følgende virksomheter kan holde åpent: tros- og livssynshus, biblioteker, gallerier og annen utsalg av kunst, steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle aktører, samt rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.

Maksimalt 10 personer kan delta på gudstjenester og livssynsamlinger.

Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at kundene kan holde minst to meters avstand.

Det gjelder påbud om munnbind innendørs på offentlig sted og offentlig transport der man ikke kan opprettholde minst en meters avstand. Påbud om munnbind i taxi, både for sjåfør og passasjerer.

Breddeidrett og innendørs fritidsaktiviteter for barn, voksne og ungdom er stengt.

Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol.

Det gjelder rødt nivå på ungdomsskolen og videregående skoler. I barnehager og barneskoler gjelder gult nivå.

Påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor.

Antall mennesker i private sammenkomster skal ikke overstige 10 personer. Alle må kunne holde minst en meters avstand. Oslo kommune støtter regjeringens anbefaling om ikke å dra på besøk eller motta besøk de neste to ukene.

