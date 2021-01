Kitchn og Tilbords varsler butikkstopp - tross kjempevekst i 2020

Amazon nærmer seg Norge, og butikkjedene gjør hva de kan for å være forberedt. – Vil gå i en rasende fart.

SANDNES (Nettavisen Økonomi:) Da Norge stengte ned 12. mars i fjor, satte Kitch'n- og Tilbords-sjef Odd Sverre Arnøy seg straks ned for å lage krisebudsjetter for selskapene og for butikkene. Allerede uka etter stengte butikkjedenes 212 butikker, og 1.200 ansatte ble permittert. Arnøy beskriver situasjonen som «uvirkelig».

– De ansatte har vært redde og har fryktet for arbeidsplassene, sier toppsjefen.

Kjøkken- og interiørkjedene var raske til å stenge ned, men åpnet også snarere enn de fleste: Fem uker etter nedstengningen, ble samtlige ansatte innkalt på jobb. Kundene svarte med å strømme til butikkene. Både april, mai, juni og juli ble svært gode måneder for Kitch'n og Tilbords. Julehandelen ble også bedre enn i 2019, til tross for delvis innstramming og strengt smittevern i storbyene.

Kitch'n opplevde en vekst på 14 prosent for året, og leverte en omsetning på nær 1,2 milliarder kroner. Tilbords vokste 12 prosent, og hadde inntekter verdt 440 millioner kroner.

– For både Kitch'n og Tilbords er vi ekstremt fornøyde med at vi kom oss gjennom fjoråret, som både var spesielt og krevende. Ettersom de fleste nordmenn ble værende i Norge og brukte penger hjemme, endte vi opp med gode salgstall, sier Arnøy.

Korona-trenden som ikke vil snu

Sandnes-mannen er lettet over fjorårets vekst, men kommer ikke til å ligge på latsiden fremover. Flere og flere sitter blir sittende hjemme når de skal kjøpe varer, og økt netthandel har deler av æren for at Kitch'n og Tilbords opplevde vekst i 2020.

Den ekstreme veksten i netthandel er bra for kjøkken- og interiørbutikkene på kort sikt. Men hva skjer når verden åpner opp og vi kommer tilbake til en slags normal situasjon? Veksten vil ikke reverseres, og dette vil merkes på butikkene, spår Arnøy.

– Jeg tror at vi allerede i andre halvår i 2021 vil merke at koronaeffekten avtar, og at det vil skje en avskalling av antall butikker i bransjen. Internasjonalt skjer dette allerede, og i Sverige har Amazon fått fotfeste. Det skjer en stor konsolidering av nettbutikker i Norden, og kun de store aktørene overlever, sier Kitch'n- og Tilbords-sjefen.

Alt kan handles på nett, inkludert skjærefjøler, kjøkkenmaskiner og vannkokere. Arnøy viser til at netthandel utgjorde fem prosent av inntektene i 2019 og ti prosent i fjor. I 2021 kan netthandel utgjøre 15 prosent av butikkjedenes omsetning.

– Det er gigantiske volumer som flyttes fra en markedskanal til en annen. Vi har vært bevisst på dette, og har doblet investeringstakten for å møte denne utviklingen, sier Arnøy.

Kitch'n og Tilbords har investert tungt i ny teknologi og bedre løsninger for netthandel. For bare noen få dager siden kjøpte butikkjedene ny, norsk robotteknologi for 25 millioner kroner fra Autostore i Vindafjord. Lagerrobotene lagrer og plukker varer i et kubesystem, og driften blir enda mer effektiv.

– All teknologisk utvikling rundt netthandel og samarbeid på tvers av butikkjedene vil gå i en rasende fart, og derfor skal vi være på hogget. Det koster penger, men det er et valg du må ta. Alt går fortere enn ventet, sier konsernsjefen.

Åpnet butikker i 2020 - kan stenge noen få i 2021

Kjøkkenkjempen Kitch'n fra Sandnes varslet allerede i 2019 i Nettavisen at kjeden kunne komme til å legge ned flere butikker for første gang i historien.

I kriseåret 2020, som faktisk endte opp med å bli ikke så verst, økte Kitch'n antallet butikker med én - til 144 totalt i Norge. Tilbords har nå 71 butikker, som er flere enn på samme tidspunkt i fjor. I Sverige har Kitch'n nå 25 butikker, etter at kjeden bestemte seg for å åpne ti nye i fjor sommer.

Økt netthandel og usikkerhet fremover gjør imidlertid at konsernsjef Arnøy med sikkerhet kan si at antallet ikke vil øke fremover.

– Vi kommer nok ikke til å åpne flere butikker. Selvfølgelig kan det komme åpninger dersom vi finner steder med fornuftig husleie på kort sikt. Men vi vurderer også nedleggelser enkelte steder. Antallet butikker vil definitivt være lavere om to eller tre år, men vi ønsker å holde flest mulig butikker i live i år slik som i fjor, sier Arnøy.

Kitch'n og Tilbords-sjefen er forsiktig med å spå hvordan butikkjedene vil utvikle seg i 2021. Han tror på en liten vekst, og at kjedene forhåpentligvis vil holde åpent i 12 måneder i år. Arnøy tror på økt vekst i netthandelen også, til tross for at verden forhåpentligvis vil vende tilbake til en mer normal situasjon på et tidspunkt.

– Vi kommer ikke til å se en motsatt effekt når koronapandemien er mer styrt og begrenset. Tvert imot. Derfor må vi sørge for at butikkene følger med i tiden, er moderne og finner løsninger som gjør at de overlever. Det gjelder for eksempel klikk- og hent, men også å tilby et større sortiment, flere kombinasjoner av levering og bestilling, samt økt fleksibilitet.

