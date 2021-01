Raymond Johansen: Ingenting som tilsier at vi kan ha store lettelser i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen ber oslofolk forberede seg på fortsatt strenge koronatiltak. Han er glad for at de nasjonale tiltakene stort sett videreføres.

Onsdag legges kommunen fram oppdaterte tiltak for hovedstaden.

– Vi vurderer nå situasjonen i lys av smittetallene og endringer i de nasjonale tiltakene, og vi vil på en pressekonferanse onsdag offentliggjøre hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo i tiden framover, sier Johansen.

Han påpeker i likhet med statsminister Erna Solberg (H) at smittesituasjonen er preget av stor usikkerhet. Derfor ber han oslofolk om å forberede seg på fortsatt strenge tiltak de neste ukene.

– Det er ingenting som tilsier at vi kan ha store lettelser i tiltakene i Oslo nå. Smittetallene har i starten av året vært veldig høye, og vi må se en tydelig nedgang over tid før det blir aktuelt med store lettelser. Basert på råd fra nasjonale helsemyndigheter og våre egne fagfolk vil vi vurdere situasjonen og vurdere om alle tiltakene må videreføres, eller om det er rom for å gjøre noen justeringer, sier han.

(©NTB)

