Statsministeren: Ser ut til å bli vanskelig å gjennomføre de store russearrangementene

Statsminister Erna Solberg (H) sier det trolig kan bli en form for russetid i år, men uten de aller største arrangementene.

Det svarte Solberg på et spørsmål fra NTB under regjeringens koronapressekonferanse mandag.

– Noe form for russetid tror jeg det blir, men de mange store arrangementene tror jeg blir vanskelig å se for seg at vi kan gjennomføre på det tidspunktet, sier Solberg.

Hun viste til en kronikk skrevet av årets russestyre, der ungdommer oppfordres til å ikke bidra til smittespredning framover, nettopp fordi årets russ skal kunne ha noen form for russefeiring.

– Det er en veldig god strategi fra russestyret, sier Solberg.

