Edwin van der Sar med klar melding til United-fansen: - Trygge på at han vil slå til

Edwin van der Sar mener det ligger naturlige forklaringer bak hvorfor hans tidligere spiller enda ikke har slått til i Manchester United.

Donny van de Beek ble hentet fra Ajax til Manchester United i sommer for småpene 400 millioner kroner, men nederlenderen har til gode å spille seg til en fast plass i Ole Gunnar Solskjærs ellever.

Kun 852 spilleminutter på 21 kamper har det så langt blitt for 23-åringen, som igjen ble sittende på benken i samtlige 90 minutter mot Liverpool søndag kveld.

Ajax-direktør lite bekymret

Det har ikke manglet på kritikk mot måten United har håndtert spilleren etter overgangen, og nylig gikk Ronald de Boer knallhardt ut og mente at spilleren selv burde be om en overgang.

En som var sentral for at overgangen i det hele tatt gikk gjennom var Edwin van der Sar, som i dag har en direktør-stilling i Ajax. Den legendariske målvakten hadde også flere gode sesonger for Manchester United.

Nå forsøker han etter beste evne å dysse ned situasjonen til sin tidligere spiller, i et intervju med Ziggo Sport.

- Jeg snakker jevnlig med flere personer i Manchester United. De forteller meg at Beek viser en fantastisk holdning og at han trener bra, er Van der Sar sitert på.

- Det er en vanskelig situasjon. Paul Pogba har kommet tilbake, og Bruno Fernandes har vært viktig. Nemanja Matic og Scott McTominay har også spilt bra. Det er ingen skam i dette, det er en storklubb vi snakker om. Han ble selvfølgelig hentet for store summer, men klubben er trygge på at han vil slå til.

- Skal ikke skje med Manchester United

Allerede noen uker etter overgangen kunne man lese om misnøye rundt 23-åringens klubbsituasjon i Manchester United.

Etter bare to serierunder i Premier League denne sesongen, gjorde spillerens agent, Sjaak Swart, det klinkende klart at han ikke satt stor pris på mengden med spilletid klienten hans fikk.

- Innbytter, det liker jeg ikke i det hele tatt, sa agenten i september.

- Det hadde jeg aldri klart selv, å komme inn i en kamp med bare fire minutter igjen. Jeg mener han allerede har gjort tre veldig bra ting. Straffen, som vinnermålet ble scoret på, det ordnet han. Normalt sett så burde de tapt den kampen 7-1, Brighton traff stolpen og tverrliggeren fem ganger, mener agenten til van de Beek.

- De har et godt lag, men slike ting skal ikke skje med Manchester United, mente han.

