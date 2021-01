Evakuerte Kongressbygningen etter brann under motorvei

Kongressbygningen i Washington D.C. er evakuert, og en generalprøve på Joe Bidens innsettelse ble stanset, på grunn av en brann i et nærliggende kvartal.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Mandag ettermiddag norsk tid ble det slått alarm ved Capitol Hill-komplekset i Washington.

- Alle bygninger innenfor Capitol Hill-komplekset: Ytre sikkerhetsgrenser truet, ingen får komme inn eller ut, hold dere unna vinduer og dører. Er du ute, søk dekning, lyder en melding som er sent ut fra US Capitol Police, ifølge NBC News.

Kort tid etter evakueringen mandag ettermiddag norsk tid ble det bekreftet at den ikke skyldtes en direkte trussel mot kongressbygningen.

På mandag skulle man etter planene ha en øvelse på gjennomføringen av innsettelsen til Joe Biden i området, men den er nå avlyst på grunn av evakueringen, melder Daily Mail.

Bilder fra Twitter viste at det kom røyk fra området rundt Capitol. En video viste det som var en brann ved en brovergang like i nærheten av Capitol.

Brannvesenet i Washington D.C. skriver på Twitter at det brant under motorveien I-695, som ligger drøyt 900 meter sør for kongressbygningen:

Ved 19-tiden er det kommet melding fra Vito Maggiolo, talsmann hos brannvesenet i Washington, om at det hele dreide seg om en liten brann i et telt som nå er slukket. Det krevde ikke store utrykningen og det var en ikke-hendelse, hevder han.

