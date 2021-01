Haaland og Dortmund lager nytt målshow mot Leverkusen

På de syv siste Bundesliga-kampene mellom Dortmund og Leverkusen har det i snitt vært scoret over fem mål.

Det har vært scoret totalt 36 mål på de syv siste kampene mellom Dortmund og Leverkusen. Forrige gang lagene møttes ble det scoret syv mål. Den kampen vant Leverkusen 4-3. Det er også deres eneste seier i denne perioden.

Leverkusen har tapt 32 ganger og sluppet inn 132 mål på 82 Bundesliga-kamper mot Dortmund. Det er kun mot Bayern München de har en dårligere statistikk. Vi tror Dortmund tar sin 33. seier tirsdag.

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 3,00 - 3,50 - 2,05 B (spillestopp tirsdag kl. 20.40)

Tysk, 1. Bundesliga. Leverkusen og Dortmund ligger på henholdsvis tredje- og fjerdeplass i den tyske toppdvisjonen. Begge lagene har 29 poeng, men Leverkusen ligger foran på målforskjellen.

Leverkusen slapp inn et sent mål mål, da de tapte 0-1 mot Union Berlin fredag. Det betyr at Peter Bosz' mannskap kun har tatt ett poeng på de fire siste kampene. De må snu den dårlige trenden, om de skal være blant topp fire-lagene.

Den jamaicanske vingen Bailey - som har scoret fire mål og har fire målgivende pasninger denne sesongen - kan være nøkkelen.

Florian Wirtz kan være tilbake på banen tirsdag. Det kan også Sven Bender og Karim Bellarabi. Vingbacken Tim Fosu-Mensah derimot er usikker, etter å ha vært i karantene i fem dager etter overgangen fra Manchester United.

Dortmund jakter revansj

Erling Braut Haaland fikk et mål annullert da Dortmund bare klarte skuffende 1-1 mot bunnlaget Mainz lørdag. I samme kampen bommet Marco Reus på et straffespark.

Dan-Axel Zagadou måtte gå av banen etter første omgang, så Manuel Akanji vil trolig erstatte ham i startelleveren. Emre Can er suspendert etter å ha fått sitt femte gule kort. Det kan bety at den engelske unggutten Jude Bellingham kommer inn på midtbanen. Gio Reyna håper å bli spilleklar etter å slitt med en halsinfeksjon, som gjorde at han måtte stå over kampen mot Mainz. Dersom han ikke blir spilleklar beholder Julian Brandt plassen på venstrekanten.

Dortmund har vunnet fire av de fem siste kampene mot Leverkusen, og de har i snitt scoret tre mål per kamp.

Det eneste tapet kom i den siste kampen mellom lagene i august. Da tapte Dortmund 3-4 på BayArena, og Braut Haaland måtte gå målløs av banen. Det har verken Braut Haaland eller Dortmund glemt. Nå vil de ha revansj.

Dortmund trenger tre poeng for å henge med i toppen, og vi tror de får revansj mot et Leverkusen-lag som er ute av form.

Oddsen på Dortmund-seier er 2,05. Det er greit.

