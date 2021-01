Tre nye smittetilfeller i Australian Open

To spillere i Australian Open har testet positivt for koronaviruset, ifølge australske helsemyndigheter. Totalen på positive prøver er dermed oppe i sju.

Helsemyndighetene i delstaten Victoria meldte først at ni personer har testet positivt og er i karantene før turneringen i Melbourne, men to av tilfellene ble trukket tilbake. Ifølge helsemyndighetene dreier de nye positive prøvene seg om én kvinne i 20-årene og to menn i 30-årene. To av dem er spillere, mens den tredje opplyses å ha en forbindelse til turneringen.

Positive tester på personer på til sammen tre chartrede fly til Melbourne har satt 72 spiller i isolasjon på sine hotellrom.

De 72 spillerne har fortsatt ikke fått klarsignal til å trene og skal i utgangspunktet fullføre 14 dager i isolasjon. Flere har klaget på at de ikke visste om regelen om det viste seg å være en positiv prøve blant personene på flyet på vei til Melbourne.

Kyrgios: – Dust

Tidligere denne uken skal verdensener Novak Djokovic ha sendt en melding til Craig Tiley, sjefen i Tennis Australia, med en liste med krav for spillerne som må være 14 dager i isolasjon, melder nyhetsbyrået DPA. Blant forslagene var private hjem med tennisbaner og bedre måltider.

– Folk er velkomne til å komme med krav, men svaret er nei, sa Victorias delstatsminister Daniel Andrews mandag.

Det fikk Nick Kyrgios, en av spillerne i tennissirkuset som ikke er redd for å være kontroversiell, til å reagere. På Twitter skrev australieren at Djokovic er en «dust».

Tiley har senere forsvart Djokovic og uttalt at meldingen fra Djokovic inneholdt «forslag og ideer, ikke krav».

Turneringsledelsen har likevel hevdet at de fleste spillerne har akseptert isolasjonen uten å klage. Djokovic, som vant Australian Open i fjor, er blant en gruppe utvalgte stjerner som har fått fly til Adelaide og benytte seg av bedre fasiliteter enn flertallet i karantene i Melbourne.

Ruud i trening

Flere av spillerne har blitt kreative i sosiale medier med hva de bedriver den ekstra tiden på hotellrommet med. Uruguayanske Pablo Cuevas (70 på ATP-rankingen) har lagt ut en video der han trener backhanden sin mot en madrass, mens Casper Ruud har trent presisjon.

Etter planen skal Casper Ruud, som er i karantene, ikke isolasjon, ha fått sin første treningsdag tirsdag. Spillere i karantene vil få muligheten til å trene to timer tennis og én time fysisk trening hver dag etter å ha testet negativt.

Australian Open skal etter planen starte 8. februar og vil med det være utsatt med tre uker. Før det vil det bli arrangert to ATP 250-turneringer i tillegg til ATP-cup med tolv lag. Det har også blitt lagt fram forslag om å kutte ned på lengden i tenniskampene, men det har Tiley utelukket.

(©NTB)

