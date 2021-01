Isabel Raad nekter å svare pressen: – Kan ikke kneble mediene, sier presseekspert

Den populære influenseren vil heller uttale seg i sine egne kanaler.

Denne uken kom influenser Isabel Raad (26) hjem fra Dubai, der hun har oppholdt seg de siste ukene.

Siden hjemkomst har flere medier forsøkt å komme i kontakt med influenseren for å høre hva hun tenker om kritikken hun har fått fra flere hold, med tanke på at hun har reist utenlands selv om myndighetene fraråder «unødvendige utenlandsreiser» under koronapandemien. VG og TV 2 er blant mediene som ikke har fått svar fra henne.

Raad har derimot fått med seg at flere ønsker å gi henne tilsvar i sakene som omhandler Dubai-turen hennes, ettersom hun på Instagrams historiefunksjon har delt flere skjermbilder av tekstmeldinger hun har fått av journalister.

– Lite journalister kan gjøre

At Raad ikke vil svare på spørsmål fra journalister, er helt opp til henne. Hun har all rett til å ikke uttale seg, men fra pressens side er det et krav å gi henne muligheten til samtidig imøtegåelse og tilsvar i saker der hun blir omtalt.

Det forteller presseetikk-ekspert Gunnar Bodahl-Johansen overfor Nettavisen.

– Hvis man tar utgangspunkt i tilsvarsretten, der noen blir kritisert for noe, så vil man kontakte vedkommende og få en kommentar. Hvis vedkommende ikke vil kommentere, er det lite journalister kan gjøre. Men man kan ikke unngå å rette kritikk mot noen man mener det er grunn til å rette kritikk mot, fordi de ikke vil svare. Slik fungerer ikke presseetikken.

Bodahl-Johansen påpeker at influensere etter hvert har erobret en stor plass i offentligheten, og at det er berettiget å se kritisk på deres virksomhet. Hva som skal omtales sier han er opp til redaksjonene, men som influenser med et stort publikum er det naturlig at det de foretar seg er av interesse for flere.

– Influensere er jo et fenomen som hører vår tid til, enten man liker det eller ikke. Og da er det helt relevant å stille de kritiske spørsmålene, sier Bodahl-Johansen til Nettavisen.

Kommenterer i egne kanaler

Selv går 26-åringen heller ut i egne kanaler, både på YouTube, Instagram og i sin egen podkast, «Suzy & Konny - Alt eller ingenting», for å kommentere kritikken hun får.

I de samme kanalene har hun også forklart bakgrunnen for den nylige utenlandsreisen.

Mandag delte hun blant annet flere videoer på Instagrams historiefunksjon der hun uttalte at hun har forståelse for kritikken og at hun tar til seg det som blir sagt. Samtidig er hun tydelig på at hun mener hun ikke utgjør noen smittefare da hun følger alle smittevernregler der hun oppholder seg.

For ordens skyld: Det er ikke ulovlig å reise verken rundt om i Norge eller utenlands, men Utenriksdepartementet «fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige». Alle som reiser til utlandet må forholde seg til smittevernreglene som gjelder for landet de oppholder seg i, samt sitte ti dager i karantene etter hjemreise. Isabel Raad sitter nå i karantene.

– Kan ikke kneble mediene

At Raad heller vil dele tankene sine i sine egne kanaler enn i de tradisjonelle mediene, har hun all rett til.

– Men man kan ikke kneble mediene ved å ikke svare, sier Bodahl-Johansen, og påpeker at offentlige personer bør regne med å få kritisk omtale selv om de selv ikke vil si noe.

– Hun svarer med å gå i sosiale medier. Det er jo Trump-taktikken. Og det er nok noe man kanskje kommer til å se mer av fremover. Man ser at mye flytter over i sosiale medier når man ikke vil i de tradisjonelle mediene. Og det er opp til den enkelte, men jeg mener det offentlige har et krav på å få høre hva hun mener, og derfor burde hun svare, sier han.

Isabel Raad har som nevnt fått med seg at flere ønsker å komme i kontakt med henne, men heller delt bilder av meldingsutvekslingene enn bidra med kommentarer. En av dem har hun svart og bedt om å «slutte å spamme meg» etter gjentatte henvendelser fra den aktuelle journalisten.

– Hvis journalister blir «hengt ut» i sosiale medier så bør det settes under debatt i de tradisjonelle mediene. Når mennesker som har en stor plass i det offentlige rom ikke vil svare, mener jeg at det er et problem, sier Bodahl-Johansen.

– Som journalist må man angripe det i spaltene, for dette må det rettes et søkelys mot, legger han til.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Isabel Raad, både på telefon og over tekstmelding, men foreløpig ikke fått svar. Raad har derimot også delt et skjermbilde fra meldingsutvekslingen til undertegnede Nettavisen-journalist.

Har rett på sitatsjekk

Bodahl-Johansen påpeker samtidig at alle som snakker med pressen har rett på en sitatsjekk. På denne måten kan man som intervjuobjekt sikre at man blir korrekt gjengitt i saken.

Det man derimot ikke har krav på, er å få med alt man sier.

– Man har ikke krav på å få publisert alt man sier i et intervju, men innholdet må være korrekt, og eventuelle feil har man mulighet til å korrigere, sier presseetikk-eksperten.

Dersom man ikke ønsker å kommentere en sak, mister man retten til samtidig imøtegåelse og tilsvar.

– Det er et valg den enkelte har, sier Bodahl-Johansen.

