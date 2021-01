Brudd for Ben Affleck: – Forholdet var komplisert

Skuespillerparet skal ha gjort det slutt etter nesten et år som kjærester.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Det siste året har Ben Affleck (48) blitt koblet til skuespillerkollega Ana de Armas (32) og de to har ofte blitt observert sammen. Armas skal også angivelig ha solgt hjemmet sitt i Venice i California for å flytte inn sammen med Affleck.

Nå, etter nesten et år som kjærester, skal derimot forholdet være over for de to. Det melder flere medier mandag kveld.

- Ben er ikke sammen med Ana lenger. Hun har gjort det slutt. Forholdet deres var komplisert. Ana ønsker ikke å bo i Los Angeles, mens Ben har barna sine her og kan derfor ikke flytte, forteller en kilde til People.

Affleck har barna Violet (15), Serphina (12) og Samuel (8) med ekskona Jennifer Garner (48).

Les også: Jennifer Lopez slår kraftig tilbake mot Botox-rykter

En annen kilde hevder derimot at bruddet var gjensidig, at de to ble enige om at det var over og at de fremdeles er venner etter bruddet.

- De er på ulike steder i livet, men det er mye kjærlighet og respekt mellom dem, forteller kilden.

Les også: Kjetil leier ut luksushytta til «Ex on the Beach»: – Ikke bekymret

Slutt for Shelby-familien

Den populære TV-serien «Peaky Blinders» avsluttes etter sesong seks, skriver Entertainment Weekly.

- «Peaky» er tilbake og med et smell, sier produsenten av showet, Steven Knight.

«Peaky Blinders» handler om gangsterfamilien Shelbys aktiviteter i den britiske byen Birmingham etter første verdenskrig.

Les også: Marcia Cross avkrefter ryktene om at det er planlagt en ny sesong av «Frustrerte Fruer»

Produksjonen av den sjette sesongen er i gang, etter at den flere ganger har blitt utsatt på grunn av koronapandemien. Den spilles nå inn under de strenge koronarestriksjonene i Storbritannia.

- Vi tror dette blir den beste sesongen av alle og vi er sikre på at fansen vil elske den. Selv om TV-serien avsluttes, vil historien fortsette i en annen form, sier produsenten.

Knight har tidligere avslørt at en spillefilm-fortsettelse var en «absolutt en sterk mulighet».

Les også: Lily Allen snakker ut om om avhengigheten

Slår tilbake på Twitter

Chrissy Teigen (35) slår kraftig tilbake mot kritikk på Twitter, etter fansen mente hun antydet at hun skrev hun har «absolutt ingenting».

Teigen la i helgen ut et innlegg om at terapeuten hennes hadde foreslått hun måtte gjøre noe for seg selv, og at hun nå var på veien inn i «hesteverden».

Les også: Kjendissønnen Amadeus Sögaard trer inn i rampelyset: – Jeg er klar nå

«Terapeuten min sier jeg må ha noe å gjøre for meg selv, da jeg har absolutt ingenting akkurat nå. I dag starter min reise inn i hesteverden», skriver hun på Twitter og legger ved bilde av hesten Cosmo.

Flere reagerte ved å tolke Teigens innlegg i retningen at hun mener hun ikke har noen fysiske eiendeler, og at det rett og slett er dårlig stil av henne, da flere i USA nå er arbeidsledige og sliter under den pågående pandemien.

Teigen, som bruker Twitter aktivt, så seg dermed nødt til å forklare hva hun egentlig mente.

Les også: Chrissy Teigen slettet 60.000 innlegg på Twitter i bekymring for familien

«Flere av dere misforsto dette innlegget, og det er sikkert min skyld. Jeg sa ikke at jeg ikke har noen ting. Jeg sa jeg ikke har noe jeg gjør for meg selv. En samtale med en terapeut. En hobby. Fordi jeg mistet et barn. Jeg finner meg selv. Og nei, jeg har ikke kjøpt en hest. Men herregud, hva om jeg gjorde det?»

Modellen avviser altså at hun har kjøpt seg hest, men forteller at hun har tatt opp ridning som hobby etter samtale med terapeuten. Hun spør også følgerne sine hypotetisk, hva så om hun faktisk hadde kjøpt seg hest.

Teigen og ektemannen John Legend (42) mistet sitt ufødte barn i september i fjor, noe de begge har snakket åpent om.

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg