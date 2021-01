Lærere bekymret for smitte når skolene går til gult nivå

Mange lærere er bekymret for å bli koronasmittet når skolene i dag går fra rødt til gult nivå, og kravet om 1 meters avstand droppes.

– Jeg tror ganske mange er engstelige for å bidra til smitte og for å bli smittet selv, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK.

Han representerer 180.000 lærere ved norske skoler og påpeker at i mange klasserom sitter elevene tett, og det er vanskelig å holde avstand. Noen lærere har over 30 elever i hver klasse og kan ha flere klasser i løpet av en skoledag.

– Det oppleves veldig merkelig når man i private sammenhenger kan møte opptil fem personer, mens man i en jobbsituasjon opplever å ha kontakt med over 100 og kanskje opp mot 200 andre, elever eller kollegaer, sier han.

Statsministeren kom med en klar melding til optimistiske sjeler som vil reise utenlands:



Kunnskapsminister Guri Melby (V) poengterer at grunnen til at regjeringen velger å sette skolene ned på gult nivå, er fordi det er så viktig for barn og unge å være på skolen. Det jobbes med å finne andre tiltak for å gjøre arbeidsdagen til lærerne tryggere, ifølge statsråden.

– Blant annet ser på om vi kan ha litt mer fleksibilitet og noe mer hjemmeundervisning også på gult nivå, sier Melby.

