Sam The Man er en vinner i kveldens V75-omgang på Bjerke

Frontrunneren Sam The Man blir vår V75-banker på Bjerke i kveld.

Vi er vel i gang med en herlig travuke og lørdag er det klart for årets første GULLJACKPOT i V75 når Bjerke er vertskap i en strålende omgang. Bjerke byr som vanlig også på V75 tirsdag kveld og onsdag er det igjen duket for stor omsetning i V86 når Solvalla og Åby er vertskap.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen retter vi fokuset mot kveldens V75-omgang på Bjerke. På forhånd seg omgangen noe favorittpreget ut og både V75-1 og V75-2 er det få vinnerkandidater. Jeg var dog aldri i tvil om bankeren og den kommer først i den siste avdelingen.

Du ser alle tirsdagens V75-løp på Bjerke gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 17.45.

Tet og slutt for storfavoritten

Det handler om 4 Sam The Man og Magnus Teien Gundersen. Seksåringen galopperte fra seg en framskutt plassering i V75-løpet på Bjerke lille nyttårsften, men var solid tetvinner både nest sist på Jarlsberg og tredje sist på Axevalla. Er en hest som er best fra tet og fra fjerdespor i kveld, vil det overraske om ikke hesten blåser til tet. Vel i tet skal det være topp vinnersjanse sammen med alltid like stødige Magnus Teien Gundersen. Jeg går all-inn på 4 Sam The Man som blir min V75-banker, min DD-banker og min V5-banker.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 4 B: 3-2-8 C: 7-6-11-9-5-1-10

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Allerede i V75-1 støter vi på en av kveldens største favoritter i form av 4 Tangen Frikk. Hesten var strålende tredje i V75-finalen på Bjerke like før jul og fulgte opp med en overlegen V75-seier på Bjerke for 14 dager siden. Ingen tvil om at hesten er en motivert favoritt i V75-1.

Men jeg velger likevel å gardere og først og fremst med nytente 2 Lome Frikk. Som speedet inn til enkel seier på Bjerke nest sist og fulgte opp med en overlegen seier i et V65-løp på Momarken i romjula. Det er bedre motstand i kveld, men hesten har sett strålende i sine to siste seiersløp. 5 T.B.'s Trøllgutt var sjanseløs mot Tangen Frikk sist på Bjerke, men var likevel forbedret fra startene forut. Er hesten tilbake på nivået fra i fjor høst, kan han vinne V75-1 og han tas med på de to største V75-forslagene.

På det aller største V75-forslaget tar jeg også med svært lite spilte 1 Hellestvedt Trym. Har ikke vunnet løp siden november 2019, men gjorde et kanonløp sist på Momarken. Galopperte to ganger på startsiden da, men kom strålende tilbake til tredje etter en tung sisterunde. Kanskje langsøkt å ta med denne, men han er uforholdsmessig lite spilt i V75-1.

Rangering V75-1: A: 4 B: 2-5-1 C: 3-8-6-7

V75-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

To hester skiller seg klart ut i dette kaldblodsløpet. Jeg hadde veldig god feeling for at 5 Tyrifaksen kom seg til tet forrige onsdag, men dengang ei. Han ble overflydd av 8 Gomnes Faks fra start og måtte trave i dødens. Stred tappert derfra, men måtte nøye seg med tredje. Tyrifaksen er normalt kvikk i vei og min tetfavoritt i V75-2 og således også mitt førstevalg.

Seiersmaskinen 7 Spang Ole med fem seire på kun sju starter i fjor og totalt 15 seire på 25 starter. Måtte også strekke våpen for Gomnes Faks nest sist, men vant enkelt som storfavoritt sist igjen. Det soleklart motbudet til min favoritt og de to hestene er normalt ett sikkert lås i V75-2.

Rangering V75-2: A: 5-7 B: 4 C: 6-1-2-3

V75-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Langtfra like lettløst i V75-3 der jeg markerer for fem hester på de fleste forslagene og seks hester på det største.

Norgesdebuterende 1 Jan Alki blir min favoritt og er også spillernes favoritt. Har gjort flere fine løp i Nederland, men har ikke sett veldig startrask ut og fra førstespor bak bilen, er det sjanseartet. Jeg setter hesten først litt i mangel av et bedre alternativ. 4 Cordially har ikke helt klart å følge opp de fine tendensene i starten av treårssesongen og Hamre-traveren fikk maks som fjerde fra dødens i et meget billig V65-løp på Sørlandets travpark sist. Kan bedre enn det og blir mitt andrevalg.

6 Emir Diamond vant to løp i Sverige i fjor, men ble disket i sine tre siste løp og måtte således ut i prøveløp. Normalt skal Glittum-traveren kunne duge her. 5 Diamond Are Forever imponerte ikke i comebacket på Bjerke for to uker siden, men Hamre-traveren kan bedre og motstanden skremmer ikke. Kapable 8 OH U. Sexylady har travet feilfritt i sine to siste løp. Vant enkelt fra tet nest sist, men skuffet kanskje ørlite sist etter et fint løp. Kapasiteten finnes og selv fra åttendespor tar jeg med Heisholt-hoppa på samtlige V75-forslag.

Ute på kanten markerer jeg også for 2 Sidonette Sid. Trond Anderssen har en rekke bedre hester på sin stall, men fra tredjespor mot overkommelig motstand, skal hun sees med en liten vinnersjanse og får plass på det største V75-forslaget.

Rangering V75-3: A: 1 B: 4-6-5-8-3 C: 2-10-7-9-11

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Uoversiktlig kaldblodsløp der 4 T.K. Lars blir blant kveldens aller største V75-favoritter. Det er ingen tvil om at vallaken skal være favoritt i løpet, men voltestart og fjerdespor kan stelle det til for den store favoritten og jeg velger å ta med noen garderinger.

3 Porto er første garderingshest. Vallaken til Stig Ingar Fossen er seiersløs hittil på sine 25 første starter, men har vist flott form i det siste og kan være at første seieren kommer i kveld. 8 Alsaker Mindi er mer enn god nok til å vinne, men da må hun trave feilfritt. Gjorde det tredje sist og da ble det enkel seier. På videre gardering velger jeg å ta med fartsfylte 10 Skar Lukas på de to største V75-forslagene og på det aller største finner jeg også plass til 1 Solør Jo. Raden er full av bokstaver, men det er bra fart i denne vallaken som trenes og kuskes av Odd Arne Sagholen.

Rangering V75-4/V5-1: A: 4 B: 3-8-10-1 C: 7-5-12-2-9-6

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-5/V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Det er mange klare førstevalg i kveld og i V75-5 er ikke 7 Comtessa Du Chagny noe unntak. Fireårshoppa som trenes av Anders Lundstrøm Wolden har tre andreplasser på rad etter sterke løp i dødens. I kveld er motstanden enklere enn i tre foregående løpene, men startsporet igjen sjanseartet. Er uansett en motivert favoritt og et klart førstevalg i V75-5.

9 Janske Beemd norgesdebuterer for Trond Anderssen og ser ut som den tøffeste konkurreten på forhånd. Har ikke vunnet løp hittil i karrieren, men trener fint og er nok vel forberedt før norgesdebuten. 1 Sophia Frecel speedet inn til seier fra lederryggen nest sist, men motstanden var svak den dagen. Trakk seg fra lederryggen sist, men da var distansen 2600 meter. Kveldens distanse passer nok bedre og startsporet er det beste. 4 Sunset Valley avsluttet friskt til fjerde sist og kan være vinneren dersom storfavoritten roter seg bort. Hun blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene i V75-5.

Rangering V75-5/V5-2: A: 7 B: 9-1-4 C: 10-5-3-2-6-8

V75-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Et flott sprintløp for kaldblodshester venter i V75-6, der jeg står på fire hester på de tre største V75-forslagene.

9 Hauan Mina er sparsomt startet i en alder av seks år, men har vunnet fem løp på blott ni starter i karrieren. Gjør sin første start i regi Anders Lundstrøm Wolden i kveld og avla prøveløp på sterke 27.5/2160 meter forrige onsdag. Jeg tror dette er feltets beste hest og setter henne ganske klart som mitt førstevalg. 4 H.G. Odne blir spillefavoritt. Vallaken var sterk toer bak umulige Stein Frøy sist og bekreftet sin fine form. Sprint er neppe hennes beste distanse, men feilfritt er hun garantert med i seierskampen.

6 Birk Rapp var var flere lengder bak H.G. Odne i sitt siste løp, men er i form og sprint er neppe noe minus. Tredjevalget. 1 Salte Odin er den svært sannsynlige tethesten og selv om han ikke har vært som aller best i det siste, tar jeg Antonsen-traveren med på de fleste V75-forslagene.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 9 B: 4-6-1 C: 5-12-7-10-8-2-3-11