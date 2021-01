BBC: Riise kan bli vikartrener for England

De engelske fotballkvinnene trenger en trenervikar i OL etter at det ble klart at Phil Neville går av. BBC holder Hege Riise (51) som en av favorittene.

Riise gikk av som trener for LSK Kvinner i desember etter flere suksessrike år der. BBC skriver at hun er blant favorittene til å ta over Nevilles jobb på kort sikt.

Også NRK har omtalt saken.

Den nederlandske stjernetreneren Sarina Wiegman er allerede ansatt som England-sjef fra september i år, og hun leder dermed laget i EM neste år. Men det ligger et sommer-OL i Tokyo i potten for den som eventuelt blir vikar i mellomtiden.

Riise har fra før erfaring som U23-trener for Norge og som assistenttrener for Pia Sundhage da hun var USA-sjef. Som spiller ble hun blant annet verdensmester (1995) og olympisk mester (2000) med Norge.

