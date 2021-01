Disse Haaland-tallene gruser Messi og Ronaldo

Erling Braut Haaland brukte bare 25 kamper på å score 25 mål i Bundesliga. Vi tror mål nummer 26 kommer i tirsdagens kamp mot Leverkusen.

Haaland har en sensasjonell god scoringsstatistikk. Han scorer hvert 76 minutt for Dortmund i den tyske toppdivisjonen.

Sist sesong scoret han 13 mål på 15 kamper, denne sesongen har han allerede tolv mål på elleve kamper. Likevel er han et hav bak Bayern Münchens Robert Lewandowski. Han har scoret 21 mål på 15 kamper så langt.

Men den polske stjernespissen feiret det 25. målet sitt i Bundesliga betydelig senere i karrieren enn Haaland. I følge databasen til det anerkjente tyske nettstedet Transfermakt brukte Lewandowski 60 kamper på å score 25 Bundesliga-mål.

Messi langt nede på listen

Navnene som rangerer oppe sammen med Haaland er kjente navn i fotballverden. På tredjeplass finner vi Zlatan Ibrahimovic. Han brukte bare 26 kamper på å score 25 mål i den franske toppdivisjonen for Paris Saint-Germain. Han havnet på tredjeplass fordi svensken var fem år eldre enn engelske Kevin Phillips ved starten av årtusenet. Den tidligere spilleren trente 26 kamper i Sunderland for å score 25 ganger i Premier League.

Navnet til Ronaldo dukker opp to steder på listen, mens Messi er ikke inne på topp 40-listen en gang.

Ronaldo trengte bare 27 kamper på å score 25 mål for Real Madrid, men han brukte 38 kamper på å score 25 mål for Juventus.

I likhet med Lewandowski tok det en stund før Messi ble den beste spilleren i verden. I den 54. kampen sin for Barcelona scoret han sitt 25 mål i La Liga. Men Messi var to måneder yngre den gangen enn Haaland er i dag. Haaland er 20 år og seks måneder gammel.

Tysk, Bundesliga. Erling Braut Haaland har fortsatt der han slapp sist sesong. Totalt har unggutten fra Bryne scoret tolv mål denne sesongen. Han har scoret seks mål hjemme og like mange på bortebane.

20-åringen scoret to mål da Dortmund slo M'Gladbach i serieåpningen. Han scoret ikke i 0-2-tapet mot Augsburg i den påfølgende kampen, men slo tilbake mot Freiburg i den tredje kampen og scoret to ganger.

Så gikk han målløs av banen mot Hoffenheim i den neste kampen. Men han var tilbake på scoringslisten da Dortmund vant 3-0 i Revierderby mot Schalke. Jærbuen scoret også i storkampen mot Bayern hjemme på Signal Iduna Park.

Nordmannen scoret i sin tredje kamp på rad da han satte inn fire mål mot Hertha Berlin på Olympiastadion. Han klarte ikke å score i den neste kampen mot FC Köln på hjemmebane, og deretter sto han over fire kamper på grunn av en kneskade.

Annullert mål sist

I den første kampen etter skadeavbrekket mot Wolfsburg klarte han ikke å få ballen i mål, men han scoret to ganger på bortebane mot Leipzig. Forventningene til den norske landslagsspissen var skyhøye før møte med Mainz, og han plasserte ballen i mål etter bare 82 sekunder. Nordmannen plasserte ballen ned i det lengste hjørnet fra 14 meter, men etter en VAR-sjekk ble målet annullert ettersom høyreback Thomas Meunier var i offside tidligere i angrepet.

Det er sjelden Braut Haaland går av banen i to kamper på rad uten å score. Målmaskinen fra Jæren scoret ikke mot Leverkusen sist sesong, men vi tror han kommer på scoringslisten tirsdag kveld. Oddsen på at Braut Haaland scorer og Dortmund vinner er 2,75. Det er et ok spill.

