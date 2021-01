Fossesholm tok sitt første senior-gull i NM

Junioren Helene Marie Fossesholm tok gullet på 10 kilometer fri teknikk under NM i Granåsen. Ragnhild Haga tok sølvet, mens Kathrine Harsem tok bronsen.

Haga kom i mål 31,1 sekunder bak Fossesholm, mens Harsem endte 47,3 sekunder bak på bronseplassen etter å ha tatt seg forbi Tiril Udnes Weng på slutten.

– Ikke noen hemmelighet at jeg skal å gå for gull når Therese og Heidi ikke er her, sa Fossesholm til NRK før løpet.

Therese Johaug og Heidi Weng valgte å stå over tirsdagens renn.

Fossesholm økte sakte, men sikkert forspranget sitt underveis. Tiril Udnes Weng var den som var nærmest på åpningspunktet, men avstanden ved halvgått distanse var økt til 15,6 sekunder.

Ragnhild Haga startet litt mer beskjedent, men fikk etter hvert opp farten og tok seg opp til sølvplass på sisterunden. Harsem hadde også en god avslutning og var 2,1 sekunder foran firer Tiril Udnes Weng.

(©NTB)

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg