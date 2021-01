«Dobbelsubsidiering» kan gi mye lavere elbilpriser - men Elbilforeningen advarer

Dette må du passe på, advarer Norsk elbilforening.

I flere europeiske land blir man sponset av staten dersom man kjøper en elbil. Kombinert med momsfritaket her til lands kan man altså anskaffe seg en importert bruktbil som i mange tilfeller knapt er brukt, både til en billigere penge, og med lave driftskostnader.

Erik Andresen, direktør for Bilimportørenes landsforening (BIL), mener det hele er sterkt konkurransevridende og ufordelaktig for norske bilimportører, som fremover må slåss mot de tyske bruktprisene.

– Man konkurrerer jo på helt ulike vilkår. Det er en uheldig situasjon.

– Hvis du kjøper en elbil i Tyskland i dag, så har den en ganske kraftig kontantstøtte ved kjøp. En bil til under 40.000 euro gjør at man får 9.000 euro (omtrent 93.000 norske kroner, red.anm.) tilbake. Bindingstiden er på seks måneder. Etter det kan den bli eksportert til blant annet Norge. Her har vi jo ingen kontantstøtte, men det er momsfritak. Da får du en dobbelsubsidiering, sammenlignet med en bil kjøpt i en norsk forhandler.

Eksempelvis kan dette bli gjort av tyske bilutleiefirmaer, som selger bruktbiler som knapt er blitt brukt videre til nordmenn til priser som er mye lavere enn de norske konkurrentene.

Det er lite norske myndigheter kan gjøre.

– Hva konkret som må gjøres er jeg usikker på. Det beste hadde vel vært om bindingstiden i Tyskland var lengre enn seks måneder, sier Andresen.

Spår strøm av elbiler

Også Sverige har frem til nå hatt en lignende ordning. I 2019 ble 1 av 4 subsidierte el-, hybrid- eller gassbiler eksportert ut av landet, flesteparten til Norge.

– Der har de et forslag nå om å øke bindingstiden til 5 år, sier direktøren for BIL.

Andresen forteller at de har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet om problemstillingen, men at det er litt begrenset hva de kan gjøre med dette. Kontantstøtten i Tyskland har vært ment som en støtteordning for bilprodusentene i forbindelse med koronaviruset, og er sånn sett ganske fersk, så nøyaktig hvor mye det vil påvirke strømmen av elbiler inn til Norge er foreløpig usikkert:

– Det er jo ikke mer enn seks måneder siden ordningen startet opp, så vi har ikke fått sett effekten av dette ennå, men det tar nok ikke så lang tid før det begynner å dukke opp biler.

Advarer

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, er enig i at dette er konkurransevridende.

– Jeg forstår at den norske bilbransjen reagerer på det, sier hun, og kommer med en advarsel til nordmenn som skulle la seg friste:

– For vår del, som en forbrukerorganisasjon, så er vi opptatt av at folk må vite hva de kjøper. Vi har en veldig god nybilgaranti i Norge, som ligger på 5 til 7 år. I Europa er det vanlig med 2-3 år.

Et eksempel på at flere norske kjøpere av importerte elbiler plutselig sto uten garanti i hånden var da Bergheim Auto Salg i Oslo gikk konkurs i fjor, som har gjort at flere forbrukere kan ha en vanskelig sak dersom det oppstår feil på bilen deres.

Parallellimporterte biler er heller ikke alltid tilpasset norske forhold, for eksempel ved at de mangler varmepumpe.

– Det er absolutt et poeng at folk må vite hva de kjøper, sier Bu.

– Ikke negativt

Selv om Bu er enig i at Tyskland muligens kunne hatt en lengre bindingstid på elbilordningen sin, er hun ikke fullstendig negativ til at det subsidieres flere steder:

– For det overordnede bildet og klimaet er det jo bra at elbilsalget øker i alle land, og ikke bare i Norge. Det gjør jo at omleggingen går raskere og at vi får flere elbilmodeller. Det er ikke negativt at norske forbrukere har mer å velge mellom, men da må man jo som nevnt være sikker på garantiordningen.

At interessen og markedet for elbiler blir bedre over hele verden merkes godt. Det kan bli lansert opp mot 40 nye elbilmodeller bare i år, mot rundt 30 bensin-, diesel- og hybridbiler, ifølge Elbilforeningens oversikt.

Brukte elbiler forsvinner lynraskt

Finn.no melder om at annonser med bruktbiler som går på elektrisitet dukker opp og forsvinner langt raskere enn alternativene som drives av fossilt brennstoff.

– Elektriske biler er det med kortest snittpubliseringstid siste 3 måneder, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien til Nettavisen.

Også ladbare hybrider går raskere enn før:

– Hybridmarkedet har fått god fart og fra å være den drivlinjen det var tregest å bli kvitt er dette noe av det som går raskest nå.

Av Finn-annonser som har blitt merket som solgt eller avpublisert de siste tre månedene er en av fem biler enten elektriske eller hybridutgaver. Elbilforeningen er ikke overrasket over tallene, og tror vi bare vil få se flere og flere brukte elbiler på markedet fremover:

– Bruktsalget vil jo følge nybilsalget noen år etterpå. Vi ser at tilgangen på brukte elbiler har tatt seg opp, og at det er i rask utvikling, sier Bu til Nettavisen.

