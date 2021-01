Nav: 3.300 flere arbeidssøkere den siste uken

Den siste uken er det registrert 197.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er en økning på 3.300 fra uken før.

Ledigheten er dermed oppe i 7 prosent av arbeidsstyrken.

– Økningen skyldes hovedsakelig at flere har blitt delvis ledige. Det er vanlig at antallet delvis ledige øker i januar, fordi mange er tilbake i sine deltidsjobber etter å ha vært uten arbeid i romjula. Samtidig er det et økende antall som ikke har et arbeid å returnere til, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Vi må tilbake til slutten av mai for å finne et høyere tall.

De foreløpige tallene viser at 122.900 personer er registrert som helt ledige hos Nav. Dette utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 137.200 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 60.000 personer registrert som delvis arbeidsledige.

Antallet helt ledige er lite endret fra forrige uke med 800 flere, mens det er 2.200 flere delvis ledige enn forrige uke. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 300.

Nav-tallene viser at 36.000 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder for 27.800 av de delvis ledige. Det er nå registrert til sammen 63.900 permitterte arbeidssøkere. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Antall nye dagpengesøknader sendt til Nav har også gått ned. I løpet av uke to mottok Nav 7.900 nye søknader om dagpenger. Dette er 2.800 færre enn uken før. Andelen av dagpengesøknadene som skyldes permittering var på 53 prosent i uke to.

