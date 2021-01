Sjur Røthe gikk inn til sitt tredje NM-gull da han vant 15-kilometeren i Granåsen

Sjur Røthe gikk et veldisponert løp og tok NM-gullet på 15 kilometer i fri tenikk. Sølvet gikk til Simen Hegstad Krüger i et sekunddrama.

Krüger var best fra start og ledet klart underveis til sine konkurrenter, men han fikk det tungt mot slutten.

Røthe, på to startnummer tidligere, startet mer kontrollert. Vossingen fikk derimot opp farten, og etter ti kilometer lå han 11,2 sekunder bak Krüger. To kilometer senere var avstanden redusert til kun 1,2 sekund. Krüger svarte, og 1,2 kilometer før mål hadde han økt avstanden til 1,8 sekund. 500 meter før mål var de to likt, men det skilte 3,5 sekunder i mål.

– Det føles bra og veldig stas å bli norsk mester. En veldig god avslutning, men en litt uggen følelse fra start. Litt «halvkjipt» føre. Han (Krüger) er glad for å gå på tidene bak meg, sa Røthe til NRK.

– Irriterende at han har slike avslutninger. Det var mye bra, men jeg må klare å få til en bedre avslutning mot (Aleksandr) Bolsjunov og co. Jeg er fornøyd selv om jeg følte meg sterk nok til å ta gullet, sa Krüger.

Rekruttlandslagets Harald Østberg Amundsen hadde store ambisjoner. Han startet forsiktig, men var blant de raskeste de siste fem kilometerne. Han endte på bronseplassen, 11 sekunder bak vinneren.

