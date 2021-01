Lionel Messi (33) ble utvist i søndagens supercupfinale mot Athletic Bilbao. Nå er det bekreftet at han må stå over de to neste kampene for Barcelona.

Lionel Messi fikk like før slutt rødt kort etter å ha revet ned en motspiller i et siste forsøk på utligning. Det var Messis første røde kort for katalanerne på 753 kamper. Det ble lenge spekulert i hvor lang karantene han skulle få. Tirsdag skriver storavisen Marca at det blir to kamper. Det betyr at Messi går glipp av to bortemøter mot henholdsvis Cornella (cup) og Elche (liga). Deretter kan han få sin revansj mot nettopp Athletic Bilbao 31. januar. (©NTB) Fotball

