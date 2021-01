Etter 29 år kommer TV 2 ut i ny drakt

Går bort fra sin nåværende logo.

- TV 2 med alt vårt innhold er en viktig del av folks hverdag. Vi skal fortsette å være relevante slik at folk bryr seg om det vi lager. Vi må være tett på og vi må engasjere. Til tross for at TV 2-historien er sterk, jobber den også litt mot oss.

- Enkelte forbinder oss stadig vekk kun med den lineære TV kanalen som ble startet i 1992. Derfor må vi sørge for at vi ikke bare er - men også oppleves som - det digitale innholdsuniverset vi har blitt, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, i en pressemelding.

Ny visuell identitet

TV 2 startet som en lineær TV-kanal i 1992, men har gjennom årene satset mer og mer på digitale tjenester som blant annet TV 2 Sumo. Derfor følte konsernet at det var på tide å endre på merkevaren.

- TV 2s visuelle identitet har bare gjennomgått små justeringer siden 1992, samtidig som både TV 2 og mediebransjen har endret seg fundamentalt. Jeg er virkelig stolt av den nye profilen og hvordan den viser bredden av dagens TV 2 på en helt ny måte, sier TV 2-sjefen.

