Stortinget overkjører regjeringen – sier nei til nasjonal skjenkestopp

Stortinget har vedtatt å be regjeringen snu og avvikle den nasjonale skjenkestoppen. De ber om at kommuner med lite smitte skal kunne tillate alkohol til maten.

Det ble klart da Stortinget voterte over et forslag fra Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet tirsdag ettermiddag.

– Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, lød forslaget.

Jensen selv er overrasket over at hun fikk med seg et flertall på Stortinget.

– Overraskende og gledelig med flertall for et fornuftig forslag. Det er ingen grunn til å ha et nasjonalt skjenkeforbud når det er så stor smittevariasjon, og det er i hvert fall fornuftig å kunne åpne for alkoholservering sammen med matservering på steder som har organiserte smittevernregler, sier Siv Jensen.

Ifølge Stavanger Aftenblad lå det an til at forslaget skulle bli nedstemt, men så snudde Arbeiderpartiet. Sammen med Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble det dermed flertall.

Frp-lederen forventer at det ikke går lang tid før kranene kan åpnes i kommuner som ønsker det:

– Nå må regjeringen følge opp Stortingets vedtak umiddelbart. Det er ingen grunn til at ikke kommuner med lavt smittetrykk ikke skal få anledning til å servere alkohol i forbindelse med matservering etter dette vedtaket.

Mandag ble det klart at regjeringen viderefører regelen om at restauranter og puber ikke har lov å servere alkohol, men at de skal vurdere den på nytt i neste uke.

Nå ber Stortinget regjeringen om å tillate servering i kommuner hvor smittesituasjonen tilsier det.

