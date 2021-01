Hillary Clinton kommer med sjokkerende Trump-påstand

- Jeg skulle likt å se telefonutskriften hans den dagen.

NEW YORK (Nettavisen): I sin egen podcast «You and Me Both with Hillary Clinton» og i et intervju med Nancy Pelosi, kommer Hillary Clinton med sterke påstander om president Donald Trump. Se videoopptak av deler av podcasten her:

I forbindelse med beleiringen av Capitol 6. januar, kommer Clinton med påstander om at president Trump hadde samtaler med Russlands president Vladimir Putin samme dag.

- Hvem trekker i trådene

I podcasten sier Hillary Clinton at hun er svært interessert i få en utskrift av telefonsamtalene til president den dagen, for å se om hun har rett.

- Vi har lært mye om vårt regjeringssystem de siste fire årene med en president som forakter demokratiet og, som du har sagt flere ganger, har andre agendaer, sier Clinton i podcasten med speaker Nancy Pelosi.

- Hva det innebærer tror jeg ikke vi vet ennå. Jeg håper historisk sett vil vi finne ut hvem han føler seg knyttet til, hvem som trekker i trådene. Jeg vil gjerne se telefonregistrene hans for å se om han snakket med Putin den dagen opprørerne invaderte Capitol, sier Hillary Clinton i podcasten, som blant annet gjengis i Daily Mail.

- Trumps kultmedlemmer

I podcasten går Hillary Clinton også til angrep på Trumps tilhengere og fanskare.

- Men vi vet nå at det ikke bare har vært ham, men også hans aktører, hans medskyldige, hans kultmedlemmer, og at de har den samme forakt for demokratiet, sier Clinton.

På tirsdag pekte Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet, også direkte på Donald Trump som medansvarlig for stormingen av Kongressen 6. januar, melder NTB.

I podcasten gir også Nancy Pelosi uttrykk for at hun svært gjerne skulle visst mer om forholdet mellom president Trump og president Putin.

- De var dukker for Putin

Clinton spør Pelosi også om hun mener det bør nedsettes en kommisjon, ala den man hadde rundt 9/11-angrepet i New York, for å undersøke hva som ledet opp til opptøyene 6, januar, der fem mennesker døde.

- Jeg vet ikke hva Putin har på ham politisk, økonomisk eller personlig, men det som skjedde i forrige uke var en gave til Putin, fordi Putin ønsker å undergrave demokratiet i vårt land og i hele verden, sier Pelosi.

- Og disse menneskene, kanskje uten å vite det, er blitt til dukker for Putin. De gjorde jobben for Putin da de gjennomførte dette på oppfordring til et opprør fra USAs president.

- Så ja, vi burde ha en 9/11 kommisjon, og det er sterk støtte i Kongressen for å gjøre det, sier Nancy Pelosi.

- Russland hjalp til med valget

En rapport fra det amerikanske Senatets etterretningskomité, som består av både republikanere og demokrater, har tidligere gjort det klart at Russland gikk bredt ut for hjelpe Donald Trump med å vinne presidentvalget i 2016.

Innblandingen på flere nivåer var godkjent av den russiske presidenten Vladimir Putin.

- Den verste fienden han noensinne har hatt

Trump stilte seg tvilende til at Russland involverte seg i valget i 2016, og hele tiden hevdet at han har kjørt en tøff linje overfor Russland og Putin.

– Å gå overens med Putin og å gå overens med Russland er positivt, ikke negativt, uttalte Trump blant annet under det mye omtalte møtet han hadde med Putin i Helsingfors i 2018.

– Med det sagt, om det ikke fungerer, blir jeg den verste fienden han noensinne har hatt, la presidenten til i Helsingfors.

- Putin tror han kan spille Trump som en fløyte

I forbindelse med utgivelsen av boken «The Room Where It Happened: A White House Memoir» i fjor, uttalte presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton seg om forholdet mellom Russlands president Vladimir Putin og Trump til TV-kanalen ABC News

– Jeg tenker Putin tror han kan spille på [Trump] som en fløyte. Jeg tror Putin er smart, tøff, og han spiller sin rolle ekstremt godt. Og jeg tror han tenker at han ikke står overfor en stor motstander, uttalte Bolton.

– Når du står overfor en mann som Putin, som har viet sitt liv til å forstå Russlands strategiske posisjon i verden, og holder ham opp mot Donald Trump, som ikke liker å lese eller lære om disse tingene, så setter det USA i en vanskelig posisjon, sa Bolton i intervjuet.

Hør hele podcasten med Hillary Clinton og Nancy Pelosi her.

