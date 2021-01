Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

Skjenkereglene endres etter Stortingets flertallsvedtak. Helseminister Bent Høie (H) mener likevel at forslaget om å oppheve skjenkestoppen kommer for tidlig.

– Jeg mener at forslaget om å oppheve skjenkestoppen kommer for tidlig. Smittesituasjonen er ustabil, og dette øker risikoen for smittespredning. Men vi vil likevel følge opp stortingsflertallets vedtak, sier Høie.

Stortingsflertallet ba tidligere tirsdag regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen.

Helse- og omsorgsdepartementet følger nå opp Stortingets flertallsvedtak, skriver de i en pressemelding.

Skjenkestopp ved midnatt

Departementet opplyser tirsdag kveld at det blir skjenkestopp ved midnatt, og at gjester ikke kan slippes inn etter klokken 22. Alkoholservering kan kun skje i forbindelse med matservering.

– Gjennom dette har Stortinget prioritert gjenåpning av alkoholservering. Det betyr at andre lettelser kan bli skjøvet ut i tid fordi det er summen av tiltakene som har effekt på smittespredningen, sier Høie.

Endringene skal gjennomføres så raskt som mulig, og de trer i kraft ved midnatt natt til fredag 22. januar.

Kommuner med høyere smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale reglene. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale.

Departementet sier samtidig at internasjonal erfaring tilsier at skjenkesteder er et område med høy risiko for smittespredning.

Flertall med Frp

Ifølge Stavanger Aftenblad lå det an til at forslaget skulle bli nedstemt. Dette snudde da Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt sikret flertall med Frp.

Frp-leder Siv Jensen sa at hun forventet at det ikke går lang tid før kranene kan åpnes i kommuner som ønsker det.

– Det er ingen grunn til at kommuner med lavt smittetrykk ikke skal få anledning til å servere alkohol i forbindelse med matservering etter dette vedtaket, sa Jensen.

Mandag redegjorde statsminister Erna Solberg (H) for Stortinget om koronasituasjonen. Hun gjorde det da klart at regjeringen viderefører regelen om at restauranter og puber ikke har lov å servere alkohol, men at de skal vurdere den på nytt i neste uke.

Det er denne beslutningen Stortinget krevde omgjort.

Delte fagmiljøer

I forkant av Solbergs redegjørelse hadde Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalt regjeringen å oppheve skjenkestoppen, mens Helsedirektoratet mente den burde videreføres i 14 dager til.

– Helsedirektoratet har levert våre faglige råd til regjeringen, så er det politikernes privilegium å fatte beslutninger basert blant annet på dem. Det er slik det demokratiske systemet er i Norge, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB. Han legger til:

– Det er heller ikke uvanlig at det blir debatt om problemstillinger der vi har levert faglige råd, ettersom helse er et område som angår alle.

