Trump med avskjedstale til det amerikanske folk

- Vi gjorde det vi kom hit for å gjøre - og vi gjorde så mye mer.

Se Trump tale her:

USAs 45. president, Donald Trump, holdt tirsdag kveld norsk tid avskjedstale til det amerikanske folk, dagen før Joe Biden innsettes som landet nye president.

- Mine amerikanske landsmenn, for fire år siden startet vi en stor nasjonal innsats for å gjennbygge landet vårt, for å fornye ånden og gjenreise forholdet mellom de som styrer og landets innbyggere, startet Trump og la til:

- Kort sagt, vi startet på en oppdrag for å gjøre Amerika fantastisk igjen, for alle amerikanere.

Han gikk også innom hva han og hans administrasjon har fått til.

- Vi gjorde det vi kom hit for å gjøre - og vi gjorde så mye mer.

Den avtroppende presidenten uttrykket stolthet over at han ikke startet noen nye kriger som president.

– Jeg er særlig stolt over å være den første presidenten på flere tiår som ikke startet noen nye kriger, sa Trump i talen.

Les ogås: Hillary Clinton kommer med sjokkerende Trump-påstand

Nevnte ikke Bidens navn

Trump takket også amerikanerne for det store privilegium på ha valgt ham til deres president. Han kom også med en hilsen til USAs 46. president, men uten å nevne Joe Biden ved navn.

- Denne uken skal vi innsette en ny administrasjon, og vi ber for at den lykkes med å holde landet trygt og velstående, sa Trump.

Trump sa også at han ønsket den nye administrasjonen hell.

– Den største faren vi står overfor, er tapet av troen på oss selv – et tap av selvtillit når det kommer til vår nasjonale storhet, sa Trump videre i avskjedstalen.

Les: Det hvite hus har kun fem timer på seg til å feie opp etter Trump: - Kaotisk

Innsette onsdag

Biden og Harris tas i ed onsdag, uten det sedvanlige folkehavet foran. I stedet er hovedstaden fylt med soldater som skal holde orden.

Over 25.000 soldater i den amerikanske nasjonalgarden er kalt ut til å sikre innsettelsen av Joe Biden som president og Kamala Harris som visepresident onsdag, og store deler av Washington D.C. er sperret av. Sikkerheten er trappet kraftig opp fra normalen grunnet angrepet på Kongressen.

- Medansvarlig

Det har ikke vært gode uker for Trump. Etter stormingen av Kongressen har stadig flere vendt presidenten ryggen. Sist er Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet, som pekte direkte på Donald Trump som medansvarlig.

– Mobben ble fôret med løgner. De ble provosert av presidenten og andre mektige mennesker, sa McConnell i Senatet tirsdag.

McConnell har tidligere sagt at han ikke har bestemt seg for om han vil stemme for å finne Trump skyldig i riksrettssaken som nå pågår mot ham som følge av angrepet. Hans beslutning kan fort bli avgjørende, ettersom Demokratene som fremmet riksrettstiltalen trenger 17 republikanere på laget for å få det nødvendige flertallet på to tredeler for å dømme Trump.

– De forsøkte å bruke frykt og vold for å stanse en bestemt prosess i den første statsmakt som de ikke satte pris på. Men vi fortsatte. Vi sto sammen, og sa at en rasende mobb ikke ville få vetomakt i vårt land, ikke engang den ene kvelden, sa en tydelig preget McConnell.

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg