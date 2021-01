Leicester skjøt Solskjærs lag ned fra tabelltoppen

Leicester slo Chelsea 2-0 i tirsdagens toppkamp i Premier League og er ny serieleder, iallfall inntil Manchester-lagene spiller onsdag kveld.

Wilfred Ndidi og James Maddison scoret for Leicester før pause. Hjemmelaget var klart best, og for første gang fikk manager Brendan Rodgers se ett av sine lag slå Chelsea. Det skjedde i 16. forsøk.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-lag ble skjøvet ned fra tabelltoppen. Leicester er ett poeng foran United og tre foran City, men begge Manchester-lagene skal i aksjon onsdag. City er først ut og vil med tre poeng mot Aston Villa være på topp iallfall et par timer. Så kan United være serieleder igjen etter sin bortekamp mot Fulham.

– Det høres bra ut at vi er på tabelltopp. Det blir nok bare et døgn, men det er psykologisk viktig, for vi har jobbet hardt, og jeg synes vi var fremragende i dag. Jeg tror ikke du får se bedre laginnsats, sa Maddison til Sky Sports.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi stengte kampen, sa Rodgers til BBC. Han la om til 4-4-2 ved pause.

– Den defensive blokken var bedre i 2. omgang, men vi sluttet ikke å være farlige.

Chelsea sov

Leicester utnyttet sløvt forsvarsspill hos gjestene og tok ledelsen før det var spilt seks minutter. Først sov Chelsea-spillerne på et hurtig tatt frispark og måtte gi corner. Den ble tatt kort, og Chelsea sov igjen. Ballen havnet ute hos Ndidi, som skjøt. Jonny Evans dukket ut av veien, og ballen gikk stolpe-inn.

I det 41. minutt doblet hjemmelaget ledelsen. På et langt framspill fra Marc Albrighton konsentrerte forsvarerne seg om Jamie Vardy, som gikk i bakken presset av Antonio Rüdiger og Thiago Silva. Bak situasjonen var James Maddison helt umarkert, og han satte ballen i mål.

– De var skarpere enn oss og løp mer enn oss. Det er et minstekrav at man er villig til å spurte, og for mange av våre spillere unnlot å gjøre det, sa Lampard, som medga at han er bekymret for lagets form.

Annerledes er det hos Leicester.

– Du får ikke spille for Brendan Rodgers om du ikke er villig til å gjøre grovarbeid og løpe mye, sa Maddison.

Marginer

På 1-0 trodde Chelsea-spillerne at de hadde fått straffespark. Evans felte Christian Pulisic, og Tammy Abraham gjorde seg klar til å skyte, før VAR-gjennomgang resulterte i at det i stedet ble frispark rett utenfor 16-meteren.

– Jeg synes det skulle vært straffe. Jeg har sett dem gi det i tilsvarende situasjoner, sa Lampard.

Marginene var heller ikke på gjestenes side da Timo Werners scoring i det 86. minutt ble annullert for en hårfin offside som ble bekreftet av VAR.

Leicester var det beste laget og hadde store sjanser til å øke seiersmarginen. Mens Rodgers' menn overnatter på tabelltopp, er Chelsea nede på 8.-plass etter å ha tapt fem av sine åtte siste kamper.

Tidlig i desember var Chelsea på 2.-plass og to poeng fra tabelltopp. Nå er det ni poeng opp.

