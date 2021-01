To nye tilfeller positive i Australian Open

Antallet positive utøvere i forbindelse Australian Open i tennis har steget til ti etter at ytterligere to spillere har testet positivt for koronaviruset.

Australske myndigheter oppdaget en rekke positive spillere som var på vei til Melbourne i forbindelse årets første Grand Slam-turnering i tennis. 72 spillere måtte gå i total isolasjon på sine hotellrom. Politisjefen i staten Victoria opplyste onsdag at to spillere og to andre personer i forbindelse med turneringen har testet positivt det siste døgnet. Hun opplyste at en av spillerne har vært totalt isolert forbi han var på det samme flyet som en person som tidligere har testet positivt. Mer enn 1000 spillere og støtteapparat ankom et stort sett virusfritt Australia med 17 charterfly i forrige uke. Det var her de første tilfellene av positive koronasmittede ble oppdaget. Flere tidligere positive tilfeller har senere blitt nedklassifisert som såkalte falske positive tester slik at tallet nå er på ti tilfeller. Alle som skal delta i turneringen må tilbringe 14 dager i en karantene på hotellrommene sine med begrenset i en boble med begrenset adgang til andre fasiliteter. Forholdene er blitt kommentert av flere spillere. Spanske Roberto Bautista Agut sa i et TV-intervju at karantenen var som å være i fengsel, men "med wifi". Senere gikk han ut på Twitter og beklaget for alle som måtte føle seg truffet og sa at kommentaren var tatt ut av sammenhengen. Casper Ruud la tirsdag ut sin videobilder fra sin treningsøkt på Facebook. Ruud er i karantene, ikke isolasjon. Spillere i karantene vil få muligheten til å trene to timer tennis og én time fysisk trening hver dag etter å ha testet negativt. Australian Open skal etter planen starte 8. februar og vil med det være utsatt med tre uker. Før det vil det bli arrangert to ATP 250-turneringer i tillegg til ATP-cup med tolv lag. (©NTB)

