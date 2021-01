Bent Høie bruker dette landet som skrekkeksempel: - Det var like lave tall som i Norge

Helse- og omsorgsministeren frykter at vi kan få «irske» tilstander.

MARMORHALLEN (Nettavisen): Det var justis- og beredskapsminister Monica Mæland som innledet pressekonferansen.

- Det er viktig at vi har testkapasitet ved grensen før det blir iverksatt. Helsemyndighetene og kommunene har gjort en formidabel innsats for å få dette i gang, sa Mæland om importsmitte.

- Alle de stengte grensepasseringene vil bli fulgt av politiet og Heimevernet. Det vil følges nøye, og også Tolletaten er til stede for å bidra med sine ressurser, la hun til.

Irland som skrekkeksempel

Bent Høie fortalte at smittetallene er på vei ned, men at situasjonen er fortsatt ustabil.

- Vi må være varsomme, fordi viruset sprer seg lettere. Vi må gjøre alt vi kan for at de muterte variantene sprer seg. Vi vil få flere alvorlige syke og døde, og sykehusene vil blir sprengt. Veien fra svært lite smitte til svært høy smitte er kort. Irland tok tøffe grep og var stengt ned i seks uker. De lå lavest sammen med Norge, men så åpnet samfunnet opp igjen i Irland 2. desember.

- Den dagen åpnet ble det registrert 270 nye smittede, og det lå stabilt i en uke, men så begynte tallene å øke, sa helse- og omsorgsministeren, hvor han fortsatt å ramse opp skrekkelige smittetall i Irland.

Høie fortalte klart og tydelig at Norge derfor kan ikke slippe opp, og at det norske folk må fortsette å være varsomme og leve med strenge tiltak en stund fremover.

Dødsfall etter vaksiner

FHIs avdelingsdirektør Line Vold snakket om nyheten fra Norge som har skapt stor internasjonal oppmerksomhet. For noen dager siden ble det nemlig meldt om at 33 personer har dødd etter å ha fått koronavaksinen.

- Det er de aller eldste som har fått vaksinen hittil, og helseansatte må gjøre de vanskelige vurderingene hver dag for å bestemme hvem som skal få vaksinen, var noe av det Vold sa.

Misfornøyd

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) var alt annet enn fornøyd på tirsdag, da stortingsflertallet fikk banket igjennom at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed opphevet den regjerings nasjonale skjenkestoppen.

- Jeg mener at forslaget om å oppheve skjenkestoppen kommer for tidlig. Smittesituasjonen er ustabil, og dette øker risikoen for smittespredning. Men vi vil likevel følge opp stortingsflertallets vedtak, sa Høie.

Høie har også vært under press på grunn av Norges vaksinestrategi. Dette svarte han om det:

- Vi vet ikke hvor mange kommuner som viderefører skjenkestoppen eller ikke, men den samlede totalpakken er at når vi letter på noe, så må vi holde igjen på noe annet, sa Høie på onsdagens pressekonferanse.

- Nå som opposisjonen har overkjørt regjeringen i den nasjonale skjenkestoppen, hvem har ansvaret da, hvis smitten øker?

- Det vil være et felles ansvar, sa Høie.

Så raskt som mulig

Helse- og omsorgsdepartementet opplyste tirsdag kveld at det nå blir skjenking til midnatt, men at gjester ikke kan slippes inn etter klokken 22. Alkoholservering kan kun skje i forbindelse med matservering.

- Gjennom dette har Stortinget prioritert gjenåpning av alkoholservering. Det betyr at andre lettelser kan bli skjøvet ut i tid fordi det er summen av tiltakene som har effekt på smittespredningen, fortalte Høie.

Endringene skal gjennomføres så raskt som mulig, og de trer i kraft ved midnatt natt til fredag 22. januar.

Kommuner med høyere smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale reglene. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale.

Departementet sier samtidig at internasjonal erfaring tilsier at skjenkesteder er et område med høy risiko for smittespredning.

