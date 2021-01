Politiet går enda hardere til verks: - Skal understreke alvoret i å bryte koronareglene

Nå vil det svi ekstra på pungen for korona-lovbrytere

Dagens direktiver på grunn av pandemisituasjonen har blitt revidert og forlenget til 1. juni 2021.

- Det er gitt veiledning til bøtesatser for enkelte overtredelser av koronarelaterte lovbrudd etter smittevernloven. Enkelte av disse medfører en økning av den sats Oslo politidistrikt tidligere har praktisert, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Det er uansett viktig å presisere at de nye direktivene gjelder for hele Norge, siden det er Riksadvokatens oppdaterte pandemidirektiv som kan leses her.

Dobler koronabøter

Den økte satsen vil merkes på lommeboka, hvis man blir tatt for overtredelse av forbudet mot privat sammenkomster med flere enn 10 deltagere.

Les også: Politiet skrev ut koronabøter for 165.000 kroner etter familiefest

- Boten er doblet fra 10.000 til 20.000 kroner for arrangør, og fra 5.000 til 10.000 kroner for deltager. Det samme gjelder i utgangspunktet også slike sammenkomster hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand, skriver Oslo politidistrikt.

Justis- og beredskapsministeren sier at det skal slås knallhardt ned på uredelige folk ved grenseovergangene:

Strengt ved innreise

En av de nye direktivene er en ny bøtesats for obligatorisk koronatest ved innreise, siden vedtaket er nytt. Hvis man ikke ønsker å teste seg ved innreise, kan politiet ilegge deg en bot på 20.000 kroner.

- Denne økningen av bøtesatsene understreker alvoret i å bryte koronareglene. Alle har et ansvar for å ivareta smittevernet, sier Beate Brinch Sand, leder for felles enhet for påtale i Oslo Politidistrikt.

Svindyrt å skjenke ulovlig

Det er ikke bare satsene for private sammenkomster som øker. Oslo-politiet har også en klar beskjed til virksomheter som prøver seg på «en spansk en» ved å bryte skjenkestoppen i kommuner som har fått forbud mot å skjenke alkohol.

- Forbudet mot skjenking av alkohol kan medføre en bot på kr. 50.000. Her har minstesatsen økt fra 10.000 til 20.000 kroner, står det å lese i pressemeldingen.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: «Smittespøkelset» fra Oslos østkant forfølger byrådsleder Raymond Johansen

Det blir også strengt for virksomheter og privatpersoner som ønsker å arrangere kultur, underholdnings- eller fritidsaktiviteter i kommuner, hvor dette for øyeblikket ikke er tillatt.

- Brudd på plikt til å stenge offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs, har økt fra 20.000 til 50.000 kroner, skriver Oslo politidistrikt.

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året