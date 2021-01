Sendt ut farevarsel flere steder i landet

Det blir mye vær over hele Norge det neste døgnet. Alt fra lave temperaturer og vind til regn, sludd og snø.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel flere steder i landet i dag. Vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule forteller til Nettavisen at det blir mye nedbør og vind rundt i landet, mye grunnet et lavtrykk som kommer fra Nordsjøen.

- Det blir mye vind fra sørøst i sør, sier Thaule.

Det er gult farevarsel for snøfokk på Hardangervidda. Thaule tror dette vil bli utvidet til flere plasser i Sør-Norge.

Les også: Gult farevarsel over store deler av landet

Vil øke til storm

I Troms blir det østlig liten storm og det vil øke til sterk storm i morgen kveld med lokalt moderat gult farevarsel for ising på skip. Anbefalingen er å fjerne is fra båten. Farevarslet vil gjelde videre mot helgen. Det samme farevarslet ventes i Finnmark.

I Nordland er det gult farevarsel med sørøstlig stiv kuling utsatte steder og det vil utvikle seg til sterk kuling utover natten. I morgen vil det øke til storm.

- I nord vil det roe seg ned lørdag, sier Thaule.

I Trøndelag blir det østlig sterke vindkast. Det er gult farevarsel med sørøstlig stiv og sterk kuling, og det vil øke til liten storm mot kvelden.

I utsatte områder i fjellet og kysten av Agder vil det bli mye vind og nedbør. Gult farevarsel for vind, med stiv kuling fra nordøst eller øst. Dette vil minke utover ettermiddagen.

Vil lette av i vest og øke på i øst

I Vestland vil det bli regn under 600 meter, og regn som fryser på bakken. I ytre strøk blir det regn. Gult farevarsel med østlig sterk kuling langs kysten.

- Det vil lette av i vest og øke på i øst, sier Thaule, før hun forsetter:

- Det vil i korte trekk bli det samme på fredag.

Les også: Dette er grunnen til at det kjennes kaldere ut en det faktisk er

I Oslo blir det sludd og snø, og her vil det bli opp mot 23 millimeter med nedbør i morgen og 27 millimeter fredag. Sør for Oslo vil nedbøren komme som regn, mens nord for byen vil det komme som snø.

Stor snøskredfare

Ellers er det pågående gult farevarsel for snø i Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark og Oslo, hvor snømengden vil variere. Det ventes også flere farevarsler med vind rundt om i landet.

I fjellområdene er det betydelig snøskredfare med oransje farenivå flere plasser. Dette fordi det ligger vedvarende svake lag i snødekket kombinert med vind og snøvær. I Heiane blir det hevet til rødt farenivå i morgen.

- Dette er ikke dager for tur, avslutter Thaule.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto