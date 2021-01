I et formannskapsmøte onsdag formiddag ble skjenkeforbudet i Trondheim opphevet. Nå kan kommunens innbyggere ta seg en øl til maten før klokka 22.

Vedtaket i formannskapet var enstemmig, og framover blir det skjenkestopp fra klokka 22 på spise- og skjenkesteder i Trondheim.

Det var ikke overraskende at dette ble vedtatt. Allerede før møtet skrev Adresseavisen at det var flertall for å åpne for skjenking innenfor de nasjonale reglene.

I Trondheim har smittetallene bedret seg mye de siste ukene etter det store utbruddet før jul.

