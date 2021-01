1. divisjon fortsetter grepet som unngår fotballklinsj – spiller ikke 16. mai

Også i år får 1. divisjon i fotball menn egne kampdager for å slippe konkurranse fra Eliteserien. Aalesund møter Bryne i serieåpningen 6. april.

Onsdag ble kampplanene for den norske toppfotballen sluppet. Da kom det fram at hovedrunden på nivå to på herresiden skal spilles på andre tidspunkter enn elitefotballen.

Det betyr at 1.-divisjonslagene for eksempel ikke har seriestart 2. påskedag slik Eliteserien har. Det skjer i stedet dagen etter. Og når de tradisjonelle 16.-maikampene spilles på øverste nivå, skal 1. divisjon ha sine oppgjør dagen før.

– Hovedtyngden av klubbene synes at det er bra at de står alene. Det er også noen klubber som har mange spillere som går i jobb, da er det en utfordring å spille på mange mandager. Det er vi klare over, men brorparten av klubbene synes det er bra, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til rettighetshaver Eurosport.

1.-divisjonsfotballen skal flyttes til helgen når Eliteserien tar pause.

Aalesund og Start er tilbake på nivå to etter fjorårets nedrykk, mens Bryne og Fredrikstad tok steget opp fra 2. divisjon.

Slik spilles 1. runde tirsdag 6. april (kl. 18.00):

Aalesund – Bryne, HamKam – Stjørdals-Blink, Jerv – KFUM, Ranheim – Grorud, Sandnes Ulf – Start, Sogndal – Ull/Kisa, Strømmen – Raufoss, Åsane – Fredrikstad.

