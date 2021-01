Trump: - Vi kommer tilbake

- Vi vil komme tilbake i en aller annen form, sa president Donald Trump da han og Melania Trump forlot Det hvite hus for aller siste gang.

Ved 14.15-tiden tok Trump og kona plass i presidenthelikopteret Marine One på sørplenen utenfor Det hvite hus. Like etter lettet helikopteret med Trump-ekteparet om bord.

Helikopteret sirklet rundt Washington D.C. én gang før det fløy videre til en militærflybase i Maryland. Der holdt Trump en kort tale til de frammøtte.

- Fra bunnen av mitt hjerte: Dette har vært fire utrolige år, sa Trump og takket de frammøtte.

- Det har vært et privilegium å ha vært deres president, og jeg ønsker den nye administrasjonen lykke til, sa Trump i talen.

- Vi vil komme tilbake i en aller annen form, sa Trump også.

- Folk aner ikke hvor mye denne familien har jobbet. De har gjort det for dere. De kunne hatt et langt enklere liv, men de gjorde det for dere, sa Donald Trump til de frammøtte.

Hyllet kona

Deretter hyllet han kona Melania Trump, og sa at hun er utrolig populær blant det amerikanske folket.

Trump skrøt deretter av alt han mener å ha oppnådd i løpet av sitt presidentskap. Han trakk også fram pandemien, som han sier ødela for den økonomiske framgangen i landet.

Han tok også æren for utviklingen av vaksinen, som det i realiteten er vaksineprodusenter som har stått bak.

- Vi har fått til et medisinsk mirakel, sa han.

- Det skulle egentlig ta mange år å utvikle en vaksine, men vi har allerede fått ut to vaksiner. Det er en stor prestasjon, sa han om egen pandemi-innsats.

- Vi ønsker å sende våre tanker til familier som er berørt av Kina-viruset. Vi vet alle hvor den kommer fra. Det er en forferdelig ting, sier han.

- Tror de vil oppnå stor suksess

Trump nevnte aldri den innkommende president Joe Biden ved navn, men ønsket den nye administrasjonen lykke til.

- Jeg tror den nye administrasjonen vil ha stor suksess. Den har grunnlaget til å oppnå stor suksess, sier han.

- Ha et godt liv. Vi sees snart, sa Trump.

Air Force One lettet fra flybasen ved 15-tiden norsk tid.

Det spekuleres på at Trump å vil stille i presidentvalget i 2024, men hvis han blir dømt i riksrettssaken, risikerer han å bli fratet retten til å stille til politiske valg i all framtid. Det er også spekulert på at Trump vil starte sitt eget politiske parti.

Amerikanske aviser skriver også om spekulasjoner om en egen medieorganisasjon.

Trump har besluttet ikke å delta på selve innsettelsesseremonien til påtroppende president Joe Biden, som tas i ed foran Kongressen klokken 18.00 norsk tid.

- Ha et godt liv. Vi sees snart

Ved 14.30-tiden norsk tid landet Marine One på flybasen Andrews Air Force Bas, hvor presidentflyet Air Force One står ferdig tanket og klar til avgang. Derfra går veien videre til Trumps golfklubb Mar-A-Logo i Palm Beach i Florida.

Trump skal ha ønsket seg en pompøs avskjedseremoni på militærflybasen Andrews med både salutteringer, røde løpere og hyllest fra store menneskemengder.



Invitasjoner til avskjedsseremonien er sendt ut til Trump-allierte, tidligere ansatte i administrasjonen, republikanske partifeller og til og med enkelte kritikere.

Ifølge invitasjonen kan hver gjest ta med seg et ekstra følge på fem personer. Men ifølge amerikanske medier er det laber respons på invitasjonen.

Nettstedet Axios skriver blant annet at republikanske tungvektere som Mitch McConnell og Kevin McCarthy dropper å komme på avskjedsseremonien.

