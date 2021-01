Manchester United snudde og vant mot Fulham - tilbake på toppen av Premier League

Ole Gunnar Solskjær kunne juble for tre nye poeng til tross for en tidlig kalddusj borte mot Fulham.

FULHAM-MANCHESTER UNITED 1-2

Manchester United fikk en tidlig kalddusj da Adama Lookman sendte Fulham i ledelsen allerede etter fem mintter, men scoringer av Edinson Cavani og Paul Pogba sørget for at Ole Gunnar Solskjærs menn snudde oppgjøret og sikret tre nye poeng.

Spesielt franskmannens 1-2-scoring var en perle av de sjeldne og fikk flere til å ta i bruk superlativene.

- Storslått scoring av Pogba, var noe av det The Times-journalist Henry Winter meldte.

Med onsdagens seier tar de røde djevlene tilbake serieledelsen i Premier League etter at både Leicester og Manchester City passerte dem det siste døgnet. Men selv om gjestene snudde til seier var det flere eksperter som ikke lot seg imponere av Uniteds defensive spill i London.

Les også: Kommer med klar beskjed til Ødegaard: - Denne klubben bør du velge

Tidlig baklengs

Lookman løp seg fri og lurte Manchester Uniteds offsidefelle totalt etter kun få minutter, før han alene med David de Gea var han sikkerheten selv og plasserte ballen lavt i mål.

Aaron Wan-Bissaka opphevet offsiden i en svært passiv backrekke hos bortelaget.

- De ser ut som noen spørsmålstegn hele gjengen, kommenterte TV2s Kasper Wikestad.

Også ekspert Simen Stamsø Møller var kritisk til Uniteds forsvarsspill. Han var spesielt opptatt av Eric Baillys opptreden.

- Det var rare greier, sier TV2-eksperten.

FØLG OVERGANGSVINDUET DIREKTE HER

Flere andre journalister som dekket kampen på plass i London reagerte også på Uniteds defensive arbeid. Blant dem er Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst.

- Kun et minutt tidligere ropte de Gea til Maguire at han skulle stå høyere fordi han hang igjen. Det så ut til at United forventet en offside fra linjedommeren eller VAR. Så uforsiktig, skriver han underveis i kampen.

The Athletic-journalist Laurie Whitwell påpekte tidligere stopperbauta Rio Ferdinand sin forklaring på de defensive problemene hos Solskjærs lag. Han rettet fokus på midtstopperduoen.

- Ferdinand forklarer hvorfor feilen ligger på Maguire og enda mer Bailly. Avstanden er for stor. Spesielt å la Lookman løpe så fritt, skriver han.

Kun få minutter senere ropte Solskjærs gutter på straffespark da Fred gikk i bakken etter en duell med Ruben Loftus-Cheek, men dommere valgte å vinke spillet videre. I sekvensen etterpå ble Paul Pogba belønnet med et gult kort etter en sen takling.

Fernandes i stolpen og Cavani-scoring

Etter 20 minutter dunket Bruno Fernandes ballen i stolpen med et skudd fra langt hold. Sekunder senere utlignet Edinson Cavani etter en forferdelig retur av Fulham-keeper Alphonse Areola.

Et innlegg fra venstre ble slått rett ut i beina til spissen som fikk en enkel jobb med å sette ballen i nettet.

Lagene gikk til hvilen på stillingen 1-1.

Etter pause styrte Manchester United det meste av det som foregikk på Craven Cottage.

Etter 65 minutter fikk som nevnt Pogba tid og rom og banket ballen i det lengst hjørnet.

- Nydelig scoring av Pogba, skriver Gary Lineker etter scoringen.

Fulham fikk flere gode muligheter spesielt gjennom Loftus-Cheek mot slutten av kampen, men engelskmannen misbrukte sjansene til å utlikne på eget gress.

United stod i mot og sikret tre viktige poeng i den jevne tetkampen i Premier League.

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her