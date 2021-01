FNs generalsekretær António Guterres gleder seg over at USA slutter seg til Parisavtalen, og oppfordrer president Joe Biden til å sette ambisiøse klimamål.

– Jeg tar med glede imot president Bidens avgjørelse om igjen å slutte seg til Parisavtalen, og dermed slutte seg til den voksende koalisjonen av regjeringer, land, stater, selskap og folk som tar ambisiøse grep for å motvirke klimakrisen, sier Guterres i en uttalelse.

Videre heter det at Guterres ser fram til å se USA lede an i kampen mot klimaendringene. Han understreker at situasjonen «fortsetter å bli verre og at tiden er i ferd med å løpe ut».

(©NTB)

