Presset Bent Høie slår tilbake: - Jeg har ikke sagt noe som er barnslig

Alkohol - til besvær eller begjær? Bent Høie har gått på et nederlag denne uken.

Se videointervju med helseminister Bent Høie:

MARMORHALLEN (Nettavisen): Skjenkestopp eller ei er blitt ukens store «snakkis» her hjemme.

For etter at regjeringen, med helseminister Bent Høie (H) i spissen, forlenget den nasjonale skjenkestoppen mandag, ble de overkjørt av opposisjonen tirsdag, som vil åpne ølkranene for kommuner med lavt smittetrykk - til mat.

Les også: Bent Høie brukte dette landet som skrekkeksempel: - Det var like lave tall som i Norge

- Ikke barnslig

Høie svarte med å oppheve hele skjenkestoppen - med virkning fra midnatt fredag.

- Ro deg ned, sa Siv Jensen.

– Bent Høie oppfører seg jævlig snurt, barnslig og sur, sa SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Høie avviser dette overfor Nettavisen onsdag:

- Det får være deres beskrivelse. Jeg oppfatter verken at jeg har sagt noe som er barnslig eller hisset meg opp. Jeg har bare forklart rolig hva som er konsekvensene av de valgene som er gjort.

Les også: Kraftige reaksjoner etter Høie-utspill: – Han er livredd for at andre skal stjele showet i pandemien

- Hvor oppgitt ble du da Stortingsflertallet overkjørte regjeringen på dette?

- Jeg blir ikke oppgitt, men jeg er opptatt av å si at det er ikke slik at man kan velge å gjøre lettelser på ett område uten å være klar over at det har betydning for å lette på andre områder og eventuelt behov for å stramme inn igjen, sier Høie og legger til at:

- Det opplyste jeg også Stortinget om før de gjorde vedtak - og før jeg visste om vedtaket, så det er ikke nødvendigvis en reaksjon på det, men min plikt til å opplyse om det.

- Våkner ofte om natten og sjekker smittetall

- Når nasjonal skjenkestopp blir den store «snakkisen», er vi litt for opptatt av øl og vin?

- Jeg forstår at dette engasjerer mange. Det berører mange viktige arbeidsplasser, jeg har selv bakgrunn fra den bransjen og har mange venner som jobber der, så jeg forstår veldig godt at dette engasjerer.

Høie følger smitteutviklingen svært nøye:

- Jeg er veldig spent og som mange andre våkner jeg tidlig om morgenen, av og til om natten, og sjekker de siste smittetallene, forteller han.

Les også: Stavrum: «Smittespøkelset» fra Oslos østkant forfølger byrådsleder Raymond Johansen

- Høy risiko for at dette kommer ut av kontroll

Høie konstaterer at smittenivået i Norge er på vei ned «fra et veldig høyt nivå».

- Vi har fortsatt for høy smitte i Norge med for høy risiko for at dette kommer ut av kontroll.

- I Oslo ser vi at smitten er veldig ulikt fordelt mellom bydelene. Hva tenker du om det?

- Det har vært slik over lenger tid, og jeg opplever at Oslo er opptatt av det. Jeg er glad Oslo kommune onsdag valgte å forlenge et strengt tiltaksnivå fremover. Vi ser en positiv utvikling i Oslo, sier helseministeren, men han advarer mot å lette på kravene.

- Oslo må ikke forspille denne muligheten

- Det er viktig at Oslo gjør som de gjør nå og ikke slipper opp for tidlig, men prøver å komme lenger ned, for det har vært litt av utfordringen for Oslo i høst: Da kom de ikke langt nok ned. Nå har de en mulighet de ikke må forspille.

- Gjør Oslo nok i så måte?

- Ja, jeg synes Oslo gjør en god jobb i så måte.

- Fortsatt mitt ansvar

- Nå som opposisjonen har overkjørt regjeringen i den nasjonale skjenkestoppen, hvem har ansvaret da, hvis smitten øker?

- Det vil være et felles ansvar. Men Stortinget må være med å ta ansvaret for vedtakene de gjør, men det er også mitt ansvar å se helheten i dette. Stortinget bør uansett være obs på konsekvensene av dette, sa Høie på spørsmålet fra Nettavisen på onsdagens pressekonferanse.



Se hele svaret til Bent Høie på Nettavisens spørsmål:



Reklame NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus